C’è un modo per ottenere l’invalidità ed essere sani come un pesce: tutto legale | Parcheggio e stipendio gratis

Come ottenere l'invalidità, anche se si è sanissimi (cataniaoggi.it / pexels)

Così ottieni l’invalidità anche senza alcuna patologia: non lo sa nessuno

In Italia, per sostenere l’autonomia e la piena realizzazione fisica, psichica e lavorativa delle persone con disabilità, ci sono delle leggi che ne tutelano l’autonomia e che in qualche modo agevolano le azioni quotidiane nelle quali potrebbero essere svantaggiate.

Ne è un esempio la Legge 104, che propone scontistiche e detrazioni specifiche per l’acquisto di mezzi o strumenti utili a favorire l’autonomia della persona disabile, nonché ne proteggono il diritto al lavoro e all’indipendenza economica.

In merito alla disabilità, poi, la legge 68 del 1999 tutela in modo specifico il diritto al lavoro della persona con disabilità e, soprattutto, l’importanza delle sue inclinazioni e delle sue capacità specifiche, affinché si promuova non solo il suo diritto ad avere uno stipendio ma anche la sua piena realizzazione come professionista.

Oggi parliamo della possibilità di parcheggiare nei posti dedicati ai disabili, tema che in realtà riguarda più persone di quelle che hanno propriamente un’invalidità psichica o fisica. Ecco infatti chi può godere di questo vantaggio, ma forse non lo sa.

Possono parcheggiare nei posti dei disabili ma non lo sanno

Per ottenere il riconoscimento di una disabilità, che viene tutelata dalla legge 68 del 1999, ci si deve recare da un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo affinché attesti quale sia la patologia invalidante presente. Effettuato questo primo passo, si deve presentare all’INPS la domanda di riconoscimento dei benefici e lo si può fare in modo diretto, via internet o mediante i Patronati e le Associazioni di categoria. A questo punto, ci si deve sottoporre alla visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale, integrata da un medico INPS.

Una volta ottenuta la certificazione di disabilità e la propria percentuale di invalidità, si ha diritto a tutta una serie di agevolazioni e tutele su più punti di vista. Del parcheggio gratis, però, possono goderne anche i cittadini sani: ecco perché.

Chi ha diritto al parcheggio: non l’avresti mai detto

La legge 407 del 1998 tutela non solo i disabili per patologia psichica o fisica, acquisita o insorta ma anche gli invalidi e le invalide di guerra e di servizio, come le vedove, gli organi e i profughi ed equiparati.

In generale, quindi, possono godere del parcheggio gratis per i disabili e gli invalidi anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dettaglio che spesso le stesse persone beneficiarie ignorano.