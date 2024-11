Ce l’hanno fatta anche stavolta: Eurospin ha nascosto il produttore dei suoi panettoni | È il re dei dolci italiani

Eurospin l’ha fatta a tutti anche questa volta, il produttore dei suoi panettoni e uno dei re dei dolci italiani più conosciuto di sempre. Non è sicuramente uno da poco.

Non ha bisogno di presentazioni l’Eurospin, in quanto è uno dei discount italiani più gettonati del momento. Oltre ai vari spot invitanti che vediamo in televisioni, con quel motivetto che ormai conosciamo tutti a memoria, sono molteplici le ragioni per cui viene scelto dai clienti fedeli.

Quello che si legge spesso sui social è il fatto di trovare il giusto rapporto qualità prezzo, per non parlare della vasta scelta e dei prodotti alimentari sempre gustosi e prelibati. Oltre al settore commestibile, è possibile trovare molto di più.

Per questo il loro volantino è sempre ricco di offertone dell’ultimo minuto. In molti però sottovalutano la provenienza di molti articoli alimentari, come per esempio questi panettoni, i quali provengono da un produttore considerato il re dei dolci italiani. Avete capito di chi parliamo?

Le offerte sensazionali di Eurospin

In merito all’Eurospin, prima di svelarvi il noto produttore di panettoni che opera anche per loro, volevamo suggerirvi di guardare attentamente il loro nuovo volantino, il quale è tutto incentrato verso il Natale che sta per arrivare. In quelle 48 pagine troverete tanti prodotti da poter impiegare nei vari menù festivi, per non parlare degli articoli di decoro, dei regali e così via.

Insomma tutto quello che vi serve lo troverete nel noto discount, i cui prezzi accattivanti vi faranno venire voglia di correre e fare la scorta al più presto. Inoltre dal 5 al 27 dicembre potrete partecipare al concorso a premi dove potrete vincere una gift card da 150€, la cena con chef a domicilio e il buono da 15000€ per rinnovare la tua cucina. Vale la pena tentare no?

Un produttore di panettoni molto conosciuto

I motivo che spingono i cittadini a fare la spesa da Eurospin sono molteplici, tra i tanti ci sono anche quei produttori famosi che oltre a produrre i loro prodotti di marca, si occupano di creare quelli di sottomarca per il noto discount italiano. Se fate una ricerca online di “nomi big” ne troverete moltissimi che vi lasceranno senza parole.

Tra questi c’è anche colui che si occupa della produzione dei panettoni Duca Moscati, la cui provenienza come rivelano da veronasera.it: “sembra il nome di un raffinato sadico dell’aristocrazia veneta. E invece è uno pseudonimo di Paluani, che sotto questo marchio produce i panettoni per Eurospin”. In quanti di voi lo sapevano?