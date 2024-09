Castagne, hai sempre sbagliato a cucinarle: fritte sono molto più salutari | Ti basta un po’ di carta forno

Così le castagne saranno buone e leggere: scopri la nostra ricetta preferita

Le castagne sono il frutto autunnale per antonomasia. Divertenti da raccogliere nei boschi, purché si abbiano dei guanti adeguati poiché sono protette dai ricci che le contengono, sono ottime in molte preparazioni, dai primi piatti ai secondi, passando per i dolci e le mousse.

Dalle castagne, inoltre, si ricavano anche prodotti secondari quali la farina, spesso adoperata per preparare pasta artigianale come le tagliatelle o creme gustosissime da usare per la preparazione di dolci o per colazioni sane e sostanziose.

Oggi, però, vi parliamo proprio delle castagne da gustare così come sono, spesso in compagnia di amici o famiglia in una fredda serata autunnale da trascorrere tutti intorno al camino o al fuoco. Ecco la nostra ricetta preferita!

Come cucinare le castagne: il metodo migliore

Innanzitutto, per cucinare le castagne secondo questo metodo è necessario prima tagliarle, affinché non scoppino in cottura. Questa procedura la si può fare con un coltello, sebbene in commercio esistano strumentazioni apposite ottime per velocizzare il procedimento e per far sì anche che sia più sicuro. Usatelo per praticare il comodo taglio a croce che viene fatto in corrispondenza della pancia delle castagne, comodo poi anche per sbucciarle con più facilità una volta cotte. A questo punto, quando sono tutte incise, le si mette a bagno per un’oretta in acqua e bicarbonato, quindi le si scola e le si versa su un foglio di carta da forno adeguatamente grande per accoglierle tutte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴅᴇsɪʀᴇᴇ’ ᴍᴏᴅᴇᴏ | (@desymodeo)

Una volta disposte sul foglio, lo si accartoccia come se fosse un fagotto, con i frutti all’interno e lo si mette in friggitrice ad aria a 200°C per circa un’ora, tempo comunque da verificare a seconda delle caratteristiche del proprio elettrodomestico.

Concludere la cottura

A metà cottura, si deve aprire il cestello della friggitrice ad aria per rimuovere il foglio di carta forno e, dopo l’ora stabilita, le si può estrarre, salare se piace e gustarle! Grazie al taglio saranno facilissime anche da sbucciare e, se pulite completamente, restano buone anche il giorno successivo.

Per quanto riguarda la cottura, ci si deve regolare anche in base alla grandezza delle castagne: se dopo un’ora a 180°C risultassero ancora crude, per evitare di esagerare e di bruciarle si può abbassare a 160°C e proseguire per altri dieci minuti.