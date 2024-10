Casalinghe fanno a botte per accaparrarselo | Lidl regala l’elettrodomestico Philips: tuo a 15€

Un’offerta da strapparsi i capelli dal Lidl, le casalinghe e non solo fanno “a botte” pur di riuscire a comprare l’elettrodomestico Philips a soli 15 €. A un prezzo così, se lo sognano.

Chi l’ha detto che le offerte migliori ci sono solo durante il Black Friday? Diciamo che ogni settimana le aziende più famose fanno degli sconti che molto spesso passano inosservati che però si rivelano veramente sensazionali.

Il l Lidl è famoso per vendere a prezzi stracciati degli articoli che normalmente costerebbero molto di più. Sui vari volantini ci sono delle vere e proprie chicche che fanno restare sempre nel radar i clienti fedeli, i quali non se ne lasciano scappare neanche una.

Tra le tante, non possiamo non segnalarvi questo elettrodomestico della Philips praticamente “regalato”, in quanto potrebbe essere vostro alla modica cifra di 15€. Le casalinghe stanno facendo “a botte” pur di averlo, di cosa stiamo parlando?

Le offerte attuali del Lidl da non lasciarsi scappare

Il volantino del Lidl attualmente attivo e valido fino al 20 ottobre ha delle offerte veramente irripetibili che non potrete farvi scappare, in quanto molte sono a quantità limitata. Sicuramente non potevamo non iniziare con tutta la sezione di Halloween. Per la festa più paurosa dell’anno troverete nel noto discount non solo tutta la sezione alimentare a tema, come per esempio i nuggets a forma di fantasmino e le crocchette di patate a forma di zucca, ma anche tutta una sezione di costumi e di decorazioni spettrali per addobbare casa.

Oltre a questo, se ci soffermiamo sugli elettrodomestici, troverete la macchina da cucire scontata a 149 euro, l’asciugacapelli agli ioni a 19,99 euro, per non parlare di tutta la sezione Parkside che vi lascerà veramente senza parole. Diciamo che la ressa i clienti potrebbero farla per svariati motivi.

Philips non delude mai

Oltre alle offerte che vi abbiamo riportato nel paragrafo precedente ce ne sono ancora moltissime che troverete sul volantino attualmente in corso dal Lidl. Tra le tante, ve ne riportiamo una che è molto gettonata, in quanto non solo le casalinghe ma anche tutti i clienti stanno facendo la fila pur di riuscire ad accaparrarsela.

Sicuramente è uno di quei “regali” che ha fatto il noto discount per la quale i clienti potrebbero finire “a botte”, ovviamente non parliamo letteralmente, ma sono in molti che vorrebbero riuscire a portarsi a casa il gioiellino della Philips. Stiamo parlando del ferro da stiro a vapore disponibile a 14,99€. Le caratteristiche sono molto accattivanti, per questo motivo non dovreste farvelo scappare.