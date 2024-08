Caricabatterie Veloci: colossi telefonia costretti a inchinarsi a Ikea | Con pochi spicci compri subito

All’Ikea arriva il nuovo caricabatterie veloce da far impallidire i grandi marchi, essendo super funzionale a un prezzo veramente basso. I clienti sono rimasti entusiasti di questo nuovo gioiellino elettrico.

Ikea è uno di quei punti vendita che ormai non ha bisogno di presentazioni in quanto tutti conoscono lo stile del marchio svedese. A Zelig ci hanno fatto pure una parodia sulla pratica comune di molte famiglie di recarsi da loro la domenica.

I loro prodotti sono molto gettonati in quanto potrete arredarvi tutta la casa, senza il bisogno di andare in più negozi, in quanto da loro troverete tutto quanto, dal mobilio, ai complementi di arredo, dagli oggetti di design alle lenzuola a prezzi accessibili.

Come se non fossero già abbastanza famosi così, Ikea ha deciso di stupire ancora di più i suoi clienti con il nuovo caricabatterie veloce che sta lasciando tutti meravigliati. A un prezzo irrisorio vi porterete a casa una vera chicca degna dei noti marchi.

Il reparto elettronica dell’Ikea

Prima di parlarvi del caricabatterie veloce prodotto da Ikea, volevamo informare i clienti che nel punto vendita svedese che oltre a tutte i prodotti per il cui marchio è già famoso, c’è tutta una sezione elettronica che forse non tutti conoscevano. Così, quando andrete a sbirciare nei loro negozi, oltre a prendere spunto per come arredare casa, potrete acquistare anche degli accessori che potrebbero sicuramente servirvi.

Per farvi un esempio, se cercate un oggetto tecnologico particolare, dovrete acquistare la loro “Lampada/cassa Bluetooth®, da esterno Vappeby”, in tre diverse colorazioni a 49,95 euro. Non ci proviamo neanche a descriverla da quanto è carina, vi invitiamo a visionare il loro sito se siete curiosi. Da tenere in considerazione anche il “Pannello per cornice con cassa, fiori multicolore della Symfonisk” a 35 euro, il quale darà un tocco di particolarità ai vostri arredi.

Il caricabatterie veloce dell’Ikea

Tornando al fulcro del nostro articolo, le sorprese in campo elettronica non finiscono qui, in quanto da Ikea hanno deciso veramente di lasciare i loro clienti a bocca aperta. Se siete alla ricerca di un caricabatterie rapido allora state guardando nel posto giusto.

Si chiama SJÖSS, presenta una carica rapida da 30 W con porta USB-C ed è un’alternativa utile, molto valida e più economica rispetto ai cugini più famosi. Con quella doppia colorazione che lo fa risultare ancora più adorabile, al suo interno presenta dei comodi adesivi da applicare, in modo da poterlo distinguere dagli altri caricatori della casa. Il caricabatterie veloce completo potrà essere vostro a 11,90 euro, qualora invece necessitaste soltanto del caricatore o del filo, sappiate che potrete acquistare i singoli prezzi a 5,95 euro.