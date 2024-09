Caricabatterie Cellulare: alzi la mano chi lo lascia sempre attaccato | Il 34% provoca un incendio in casa

Perché non dovremmo lasciare mai il caricabatterie del telefono attaccato alla presa? Il rischio può essere veramente grosso.

Quante volte ti sarà capitato di lasciare il caricabatterie di un qualsiasi dispositivo attaccato alla presa? Si tratta di una scelta che in genere facciamo per praticità, ma che può nascondere un grande pericoloso per noi e per la nostra abitazione. Ecco dunque perché dovresti smettere di fare questo comportamento nell’immediato!

Purtroppo si sa, gran parte delle persone tendono a lasciare attaccate alle prese i caricabatterie di smartphone, pc e chi più ne ha ne metta.

Questo perché i dispositivi possono essere caricati anche più volte nell’arco di una giornata e per praticità si preferisce fare così. Una scelta veramente poco intelligente che, talvolta, potrebbe addirittura costarci parecchio caro. Oltre a poter gonfiare le nostre bollette, questo comportamento può addirittura farci rischiare un incendio dentro casa.

Ma come è possibile tutto ciò? I casi contati sono ormai diversi in tutto il mondo e, proprio per questo, è bene non abbassare mai la guardia.

Perché staccare sempre il proprio caricabatterie

Nonostante gli esperti abbiano più volte detto che il consumo effettivo di un solo caricabatterie attaccato sia minimo, più prese occupate potrebbero gonfiare inevitabilmente le nostre bollette. Oltretutto si tratta di un principio estremamente sbagliato che, sin da bambini, andrebbe insegnato anche ai nostri figli. Come per la luce, l’acqua, o quant’altro, anche le prese della nostra dimora devono essere sempre libere. Un caricabatterie attaccato tutto il giorno può consumare esattamente 0.1/0.2W. Se può sembrarti poco, pensa a tutti gli elettrodomestici e al numero di caricabatterie che puntualmente tieni ‘incollati’ alla presa.

Oltre però ad una questione di risparmio, questo comportamento potrebbe essere veramente rischioso per la nostra vita.

Come possono essere la causa d’incendi

Nel corso degli anni, i caricabatterie degli smartphone e non solo, sono una delle cause principali di improvvisi incendi dentro le abitazioni. Questo perché, generalmente, si tende ad acquistare soluzioni non di qualità e generalmente non certificate. Anziché optare per produttori noti alle persone e sicuri sotto ogni punto di vista, si tende a voler risparmiare, non considerando però i possibili rischi che ne conseguono. Tenere un caricabatterie non certificato tutto il giorno attaccato alla presa, può provocare un corto circuito e far scoppiare così un incendio dentro casa.

Attenzione quindi alle scelte che fai ogni giorno e non scordarti mai di staccare il caricabatterie di un tuo dispositivo dalla presa.