Caos Lidl: supermercati in tilt la settimana di ferragosto | Pioggia di offerte a meno di 1€

Caos alla Lidl. Pioggia di offerte imperdibili per la settimana di ferragosto. Puoi spendere meno di 1€ per i tuoi prodotti preferiti.

Da Lidl puoi trovare delle offerte strabilianti che ti permetteranno di acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più che conveniente. Durante la settimana di ferragosto, il supermercato offre ancora più occasioni e, proprio per questo, dovresti correre anche tu. Soltanto così potrai gustarti ogni loro prelibatezza e risparmiare molti soldi. Potrai addirittura trovare i tuoi prodotti preferiti a meno di 1€!

Lidl è senza ombra di dubbio uno dei supermercati più apprezzati dalle persone per il suo rapporto qualità/prezzo.

Al suo interno è possibile trovare prodotti di ogni genere e gusto e ogni settimana puoi acquistare addirittura alimenti tipici di altre nazionalità. Insomma, Lidl è sempre una certezza e grazie ai suoi prezzi più che competitivi si posiziona sicuramente sul podio dei supermercati della nostra nazione. In questi giorni tutti quanti stanno correndo da Lidl, ma come mai? Sembrerebbe che la settimana di ferragosto abbia portato delle offerte più che imperdibili.

Ecco dunque alcuni prodotti che dovresti acquistare adesso ad un prezzo mai visto prima!

Cosa acquistare da Lidl a meno di 1€

Lidl ha deciso di proporre ai propri clienti una serie di offerte a partire da lunedì 12 Agosto. La cosa veramente assurda è che gran parte dei prodotti non supera 1€. Alcuni esempi possono essere sicuramente le doppie bottiglie della bevanda Sprite a soli 0.99€, oppure le Bevande Zero di San Benedetto a 0.49€. Per quanto riguarda le bevute, anche le quattro lattine di Coca Cola sono in offerta a 2.89€, mentre il vino Negroamaro del Salento IGP è attualmente in promozione a 1.69€.

Queste non sono tuttavia le uniche occasioni che Lidl sta proponendo ai propri clienti durante questi giorni.

Cos’altro non dimenticarsi di acquistare

Se vuoi goderti un po’ di relax al mare durante la giornata di Ferragosto, Lidl offre la Paella già pronta a solo 1.49€, l’Insalata Select & Go a 1.49€ e l’Insalata Russa Pronta a soli 0.99€. Per non parlare della pancetta e del lardo in promozione a 1.69€ e 1.89€. Anche la frutta è super scontata e potrai trovare l’uva bianca a 1.99€, il melone liscio a 1.59€, una fetta di anguria a 0.49€ e il pompelmo a 1.39€. Delle cifre mai viste prima che stanno scatenando il caos più totale fuori dai supermercati Lidl.

Corri anche tu in negozio e non farti scappare assolutamente queste occasioni della settimana di Ferragosto. Il tuo portafoglio ti ringrazierà!