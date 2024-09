Caos Banche: nuove regole per i bonifici | Conterai sempre 10 secondi

In arrivo nuove regole per fare bonifici con il proprio conto corrente. Da adesso dovrai aspettare almeno 10 secondi. Ecco perché.

Oggigiorno i bonifici sono una delle tecniche più utilizzate dalle persone per traferire il proprio denaro ad un altro conto corrente. Sembrerebbe però che ben presto l’Italia dovrà adeguarsi ad un cambiamento, già utilizzato invece in altre nazioni. Da adesso si dovrà contare fino a dieci secondi e le nuove regole hanno già allarmato diverse banche della nostra nazione.

Scopriamo dunque di che cosa si tratta e come cambieranno i tanto amati bonifici utilizzati dalle persone.

Gran parte delle banche presenti nella nostra nazione possiede un’app home banking super funzionale. Tale soluzione ha inevitabilmente facilitato diverse operazioni, tra qui quella del bonifico. In questo modo ogni trasferimento di denaro è sempre tracciabile, abbastanza rapido nell’esecuzione e dunque utilizzato da tutti quanti. Sembrerebbe però che una normativa europea modificherà le regole a cui tutti quanti siamo abituati da diverso tempo. Tutti i clienti delle banche italiane non saranno esclusi e la cosa avverrà prima di quanto si possa immaginare.

Lo scopo del Parlamento Europeo è quello di rendere questa operazione quanto più rapida e utile possibile. Ma ecco di che cosa si tratta nello specifico.

Quando entrerà in vigore la nuova normativa europea

Diversi Stati europei hanno già aderito alla nuova normativa prevista dal Parlamento Europeo. Nonostante la nostra nazione stia ancora rimandando la cosa, la scadenza sarà esattamente il 9 ottobre del 2025 (e da quel momento ogni nazione sarà costretta ad adeguarsi a questo cambiamento). Protagonisti di questa normativa europea tanto chiacchierata sono proprio i bonifici istantanei.

Da quella fatidica data verranno cancellati e i clienti delle banche europee non potranno più usufruirne. Ma come mai?

Cosa cambierà dal 2025

L’Unione Europea ha deciso che le banche dovranno garantire a prescindere il trasferimento di denaro entro 10 secondi. In tal caso l’opzione ‘bonifico immediato’ diventerebbe priva di senso. L’obiettivo è proprio quello di rendere ogni trasferimento tracciabile e economico, al contrario della somma a cui possono arrivare attualmente le commissioni. In questo modo, tutti i bonifici home banking saranno immediati ogni giorno della settimana e 24h su 24. I costi aggiuntivi per garantire un trasferimento istantaneo non saranno più una scusa e basterà dunque contare soltanto qualche secondo.

Insomma, non ci resta che attendere il 2025 per salutare le lunghe tempistiche per ricevere o fare un bonifico ad un conto corrente.