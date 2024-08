Canone Rai: con questa raccomandata non lo pago più | Hai ancora poco tempo per inviarla

Canone Rai non pagarlo più se hai i requisiti per farlo, basta inviare la domanda con raccomandata a questo indirizzo

Il canone RAI è una tassa annuale dovuta da chiunque possieda un apparecchio televisivo in Italia. Tuttavia, esistono specifiche categorie di cittadini che possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento per l’anno 2024.

Questa esenzione rappresenta un’importante agevolazione per alcune fasce della popolazione, come gli anziani con reddito limitato, i cittadini senza televisore e determinate categorie di diplomatici e militari stranieri. Conoscere i requisiti e le modalità per richiedere l’esonero è essenziale per evitare pagamenti non dovuti e beneficiare dei diritti previsti dalla legge.

Ecco tutto quello che devi sapere per evitare di spendere soldi inutilmente, fai subito richiesta.

Beneficiari dell’esenzione dalla tassa sulla Tv

L’esenzione dal canone RAI 2024 è destinata a tre principali categorie di cittadini:

Cittadini senza televisore : Coloro che non possiedono un televisore possono richiedere l’esenzione compilando l’apposito modulo dell’Agenzia delle Entrate. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno per ottenere l’esonero per l’intero anno. L’assenza di apparecchi televisivi deve essere dichiarata annualmente per confermare l’esenzione.

: Coloro che non possiedono un televisore possono richiedere l’esenzione compilando l’apposito modulo dell’Agenzia delle Entrate. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno per ottenere l’esonero per l’intero anno. L’assenza di apparecchi televisivi deve essere dichiarata annualmente per confermare l’esenzione. Anziani Over 75 con reddito limitato : I cittadini che hanno compiuto 75 anni entro il 31 gennaio 2024, con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.000 euro, possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone per l’intero anno. L’agevolazione continua automaticamente negli anni successivi, purché permangano le condizioni economiche. Se il compimento del 75° anno avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esenzione sarà valida solo per il secondo semestre dell’anno.

: I cittadini che hanno compiuto 75 anni entro il 31 gennaio 2024, con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.000 euro, possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone per l’intero anno. L’agevolazione continua automaticamente negli anni successivi, purché permangano le condizioni economiche. Se il compimento del 75° anno avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esenzione sarà valida solo per il secondo semestre dell’anno. Diplomatici e Militari stranieri: Gli agenti diplomatici e il personale militare straniero in Italia, nonché i funzionari di organizzazioni internazionali, sono esentati dal pagamento del canone TV. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e l’esenzione avrà effetto a partire dalla data di decorrenza della condizione esentiva.

Modalità di Richiesta di rimborso ed esenzione Canone Rai

Le richieste di esenzione devono essere inoltrate tramite diverse modalità, tra cui l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, posta raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Per gli over 75, una volta concessa, l’esenzione non richiede ulteriori conferme annuali, a meno che non si verifichino cambiamenti nei requisiti economici.

Queste agevolazioni permettono a molti cittadini di evitare il pagamento del canone, rappresentando un significativo risparmio, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili. Per ulteriori dettagli e per accedere ai moduli necessari, è possibile visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate o consultare le informazioni fornite dalle associazioni dei pensionati. Mentre per richiedere esenzione o rimborsi Canone Rai per versamento di somme non dovute, è necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a questo indirizzo: “Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”.