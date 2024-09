Cannolo siciliano, a Milano fanno quello vegano: “Batte 10-0 quello di Catania” | Dentro c’è la sorpresa

Il cannolo siciliano vegano fatto a Milano ha entusiasmato i clienti, in quanto è buono tanto quello tradizionale che si mangia a Catania. Sveliamo gli ingredienti segreti che lo rendono unico.

La cucina italiana lo sappiamo è una bontà, con tutti i nostri piatti tipici, siamo famosi in tutto il mondo in quanto alcuni di essi non ce li batte nessuno. Senza togliere nulla agli altri Stati, in quanto ognuno ha i propri cavalli di battaglia, da noi ci sono alcune delizie che non saranno mai dimenticate.

Volete qualche esempio? La pizza, la lasagna al forno, la focaccia, la polenta, la pasta alla carbonara e moltissimi altri fino ad arrivare a lui, uno dei reali dei dessert, stiamo parlando del cannolo siciliano. La sua bontà e la sua dolcezza la conosciamo tutti e a prescindere dalle varie varianti che si possono gustare, quello tradizionale sarà sempre una delizia.

Eppure, la versione vegana del cannolo siciliano fatto a Milano ha soddisfatto le aspettative dei clienti, i quali lo gustano con piacere, anche perché gli ingredienti sono molto particolari.

Il cannolo siciliano tradizionale

Il cannolo siciliano è uno di quei dolci che è amato in tutta Italia in quanto è uno dei protagonisti assoluti della nostra tradizione culinaria. Negli anni abbiamo assistito a diverse modifiche di questo dolce in quanto sono state inserite molte varianti che lo rendono comunque sempre appetitoso.

Qualora però vogliate preparare la versione tradizionale, sappiate che nell’impasto ci va assolutamente la ricotta di pecora e le gocce di cioccolato e per la decorazione potrete fare le versioni con la granella di pistacchio o di nocciola, o quella con le gocce di cioccolato e ancora quello con la frutta candita come arance o ciliegie.

Cosa cambia nella versione vegana

Se la ricetta tradizionale del cannolo siciliano è una vera “bomba”, anche la variante vegana milanese pubblicata sul sito theplantbasedschool.com promette un’emozione senza fine. Chi l’ha provato l’ha definito buono tanto quello catanese. Questa ricetta prevede l’utilizzo di ricotta vegana, gocce di cioccolato fondente sempre vegane e l’arancia candita o altre decorazioni possibili.

Sul sito troverete tutta la procedura per come realizzarlo ma sappiate che anche in questa versione avrete una sorpresa, le scorze avranno le bolle e saranno leggere e croccanti proprio come quelli tradizionali, semplicemente al suo interno non avranno né uova né burro o strutto. Potranno essere gustati così da tutti anche da chi è intollerante al lattosio e per anni ha dovuto rinunciare a questo delizioso dolce tutto Made in Italy.