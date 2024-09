Boom WhatsApp, l’aggiornamento che piace alle mamme: potrai ignorare i gruppi classe e sport con un solo tocco

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp piace molto agli utenti soprattutto a tutte quelle mamme che sono sommerse dai gruppi scuola, classe e sport dei figli. Con un solo tocco risolveranno tutti i loro problemi.

WhatsApp è una di quelle app di cui nessuno può più farne a meno, in quanto ci rende veramente la vita più leggera per quanto riguarda le comunicazioni istantanee con più persone, anche collocate in altre città e anche in altri Stati.

Come tutte le app di messaggistica più in voga di questi anni, grazie a loro possiamo scrivere, chiamare, videochiamare, registrare e così via con tutti in maniera sicuramente più rapida e soprattutto gratuita.

Il nuovo aggiornamento dell’app del gruppo Meta tra l’altro, aumenterà ancora di più l’entusiasmo degli utilizzatori verso questo sviluppato software. Vi basterà un tocco e potrete ignorare tutti quei gruppi di cui sinceramente fate fatica a ricordare anche il nome.

Gli aggiornamenti di WhatsApp tanto attesi

WhatsApp è diventata celebre praticamente ovunque in quanto è una delle app di messaggistica sicuramente più usate di sempre. Nel corso degli anni abbiamo assistito a diversi cambiamenti sia di look che di impostazioni. Molte funzioni implementate sono molto amate dagli utilizzatori e molte altre ancora vengono ogni giorno richieste. Tra gli ultimi aggiornamenti più attesi, oltre a quello di cui vi parleremo a breve, ce ne sono altri due che sono richiesti da molto.

La prima riguarda la possibilità di cancellare in automatico tutte le notifiche dei vari messaggi ricevuti appena si aprirà l’app. Di questa funzione se ne parla da maggio ma per il momento non è stata ancora rilasciata. La seconda invece, metterebbe WhatsApp in linea con le altre app concorrenti, cioè la possibilità di essere visti soltanto con uno username e con pin univoco associato da fornire alle persone con cui si desidera comunicare. In questa maniera i contatti non presenti in rubrica vedranno solo il nome e non il numero di telefono, aumentando ancora di più la privacy dell’utente.

Ecco come ignorare i gruppi non interessanti

Tutti quanti almeno una volta abbiamo alzato lo sguardo al cielo quando ci siamo visti inserire in uno dei tanti gruppi di WhatsApp che proprio ci stanno “stretti”. Per questo motivo sarete felici di sapere che arriverà un nuovo aggiornamento che vi renderà sicuramente felici, cioè la possibilità di segnare tutti i messaggi già letti con un solo tocco. In questo modo risolverete uno dei problemi più avvilenti dell’app e le mamme con i gruppi vari di scuola e dello sport dei figli, lo sanno bene. Per il momento, non sappiamo di preciso quando arriverà questa funzione, in quanto WABetaInfo ha annunciato solo cosa arriverà ma non quando arriverà, quindi dovremmo attendere oltre.

Attenzione però, è meglio capire immediatamente che se in alcuni contesti questa funzione può andare bene in altri non tanto. Ci sono alcuni messaggi che magari dovreste leggere e molte volte la conferma di lettura è già una conferma in se. Quindi utilizzate questa nuova funzione con parsimonia.