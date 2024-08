Boom Ikea: mi sono portata a casa il letto ad un prezzaccio | Nemmeno nei mercatini dell’usato trovi quella cifra

È boom di acquisti all’Ikea in quanto i clienti si portano a casa il loro letto di punta a un prezzo mai visto, in quanto a una cifra così non lo trovi neanche usato. Ecco di quale modello stiamo parlando.

Che mondo sarebbe senza…l’Ikea, forse non era proprio così ma diciamo che il famoso spot della Nutella sta bene anche con il noto marchio svedese, il quale ha aperto “un mondo” a tutti i cittadini che cercano di arredare casa, cercando oggetti di qualità spendendo meno.

Il bello dei loro punti vendita è quello di poter trovare ogni cosa che serve per la casa e anche per riempire il freezer, avete mai provato le loro polpette? Per non parlare della torta della nonna che potete gustare a merenda se passate dal loro bar, insomma un’esperienza positiva dall’inizio alla fine.

Come capita spesso in questi grandi negozi, alcuni oggetti diventano di tendenza per svariati motivi che sia la bellezza, la comodità o il prezzo. Sotto i riflettori adesso c’è il loro famoso letto, il quale potrà essere vostro a un prezzo veramente sensazionale.

Arredare la camera da letto con Ikea

Non solo il letto, da Ikea troverete moltissime altre idee qualora aveste voglia di cambiare la vostra camera da letto. Sicuramente per qualunque acquisto vi conviene recarvi nei loro punti vendita entro il 18 agosto, in quanto troverete moltissimi articoli in sconto fino al 50%.

Vi conviene andare a curiosare sul loro sito in quanto troverete degli articoli molto interessanti, per esempio, per restare in tema camera da letto, “Il copripiumino e 2 federe dell’Olymptistel” a 25 euro anziché 35 euro è un affare, così come la “tenda sottile a 2 teli Irmali” a 15 euro e ancora la “lampada sospensione led Solvinden” a 6,95 euro.

Il letto dei vostri sogni

Tornando al discorso iniziale, per restare in tema di super offerte, all’Ikea hanno deciso veramente di “rovinarsi” con questo sconto imperdibile. Potrete infatti acquistare la loro “Struttura letto imbottita, Knisa grigio chiaro, Slattum” a 99 euro anziché 129 euro (articolo presente in tre colorazioni differenti). L’offerta sarà valida fino al 18 agosto, il materasso e la biancheria da letto presenti nell’immagine sono venduti a parte ma disponibili sempre a prezzi veramente sbalorditivi.

Insomma vi porterete a casa un letto completo a pochissimo. Di questa struttura imbottita sapiamo che è rivestita da un morbido tessuto che si abbinerà perfettamente ai vari complementi d’arredo acquistabili sempre all’Ikea per arredare la vostra stanza del riposo. Inoltre grazie al buon sostegno della testiera, potrete leggere a letto senza problema o passare le domeniche pomeriggio a guardare il vostro film preferito in totale comodità.