Bollo Auto “FIAT”: se hai questo modello paghi solo 20€ | Da oggi riconosciuta come auto statale

Se avete questo modello di auto Fiat, sappiate che per voi il costo del bollo sarà soltanto di 20 euro. I cittadini sono rimasti senza parole, sveliamo quindi in che modo potete risparmiare così tanto.

Quando si acquista un’automobile sappiamo tutti quanti benissimo che è come se attivassimo un mutuo con lo Stato, in quanto ogni mese saranno molteplici le cifre che finiranno nel “salvadanaio” statale. Passiamo dai guadagni sul carburante, per poi passare a quelli sull’assicurazione e così via.

Il bollo e per alcuni anche il superbollo sono un tasto molto dolente, in quanto sono in molti che ogni anno sperano in qualche legge che lo abolisca per sempre come succede in alcuni Stati esteri. D’altronde per quanto si possa protestare, ogni nazione ha le sue tasse da pagare che ne regolano l’equilibrio finanziario.

Sarete però felici di sapere che se disponete di questo modello di auto Fiat, pagherete un bollo di 20 euro. Proseguite nella lettura e capirete in che modo potrete ottenere questa tariffa così competitiva.

Il bollo in Italia

Con ogni cambio di Governo, sono molti i cittadini che sperano di veder cancellare la tassa sul bollo e per i veicoli di extra lusso, anche il superbollo. Facendo un rapido calcolo però, soltanto questo pagamento, porta nelle casse statali circa 100 milioni di euro all’anno, una cifra di cui l’Italia non può sicuramente fare a meno, per sostenere le varie spese pubbliche.

Probabilmente in futuro, qualcuno ci riuscirà a rimuoverla come succede in altri Stati o comunque ad abbassarla, ovviamente se, troveranno il modo di sopperire a questa corposa cifra in altra maniera. Ricordatevi sempre che da qualche parte i fondi dovranno recuperarli, per questo non è poi così facile eliminare questi contributi fissi.

Il bollo per la Fiat Panda Hybrid

Alzi la mano chi era a conosce del fatto che in Spagna, i possessori della Fiat Panda Hybrid, pagano un bollo di soli 20 euro, da come riportano da it.motor1.com. Ovviamente nella penisola iberica, da come avete potuto capire, i conteggi per questa tassa sono decisamente differenti da come viene calcolato qui da noi. Da loro questa cifra varia in primis, da città a città e secondo, dai cavalli fiscali.

Se pensate di trasferirvi in questo Stato, è bene informarsi sui costi del bollo, qualora voleste prendere anche un’automobile e soprattutto delle cifre dovute, in quanto, come riportano dal sito, le variabili sono diverse, per non parlare della tabella con gli importi minimi e massimi.