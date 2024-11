Bollette, il trucco segreto per fregare l’Enel: tutti abbiamo questo tasto sul telecomando TV | Devi premerlo

Devi pagare anche tu delle bollette da urlo? Ecco il segreto per fregare l’Enel. Ti basterà utilizzare il telecomando della tua TV.

Oggigiorno si sa, le bollette da pagare sono molto elevate e, spesso e volentieri, non tutti riescono ad arrivare a fine mese. Per quanto riguarda quella della luce, esiste un trucchetto che dovresti cominciare a fare immediatamente. Ti basterà utilizzare il telecomando della tua televisione e il gioco sarà fatto.

Soltanto in questo modo potrai finalmente cominciare a risparmiare un sacco di soldi e il tuo portafogli ti ringrazierà!

Se prima le bollette dell’acqua, della luce e del gas potevano costare delle somme di denaro accessibili a tutti quanti, oggi le cose sono cambiate e non in positivo. Purtroppo infatti, anche questi beni di prima necessità sono diventati un lusso per pochi. Proprio per questo è fondamentale utilizzare dei trucchetti intelligenti per poter risparmiare e non spendere inutilmente i nostri soldi.

Ne esiste uno in particolar modo che ti permetterà di ridurre in maniera sostanziosa le bollette della luce.

Come ridurre i costi con un semplice click

Come evidenziato da uno studio di Utility Manager, Assium, sembrerebbe che rispetto a 6 mesi fa si arrivi a spendere il 12.5% in più per luce e gas. Con l’arrivo dell’inverno e della tanto amata giornata di riposo a fare zapping a casa, potremmo dunque rischiare di avere delle bollette da urlo a fine mese. Tuttavia, senza saperlo, il nostro telecomando potrà anche essere il mezzo per poter risparmiare una cifra sostanziosa. Basterà un semplice click e il gioco sarà fatto. Pensa che non sarà necessario possedere una Smart Tv, ma potremo farlo anche nel caso in cui il nostro televisore sia vecchio di qualche anno.

Ma di cosa si tratta? E perché dovresti farlo immediatamente anche tu? Scopriamolo assieme.

Il tasto che ci svolterà la vita

Ebbene sì, la primissima cosa da fare per abbassare i costi della luce è andare nelle opzioni della nostra televisione e, dopodiché, calibrare i colori e la luminosità. Per farlo basterà impostare la funzione eco-mode, la quale ci permetterà di ridurre i consumi fino al 20%. Soltanto in questo modo potremo vedere degli interessanti cambiamenti sulla nostra bolletta e non rischiare di non riuscire ad arrivare a fin mese.

D’altronde ricordati sempre una cosa: anche un solo cambiamento potrebbe fare sempre la differenza e far risparmiare somme sostanziose di denaro!