Bolletta, questo elettrodomestico da spento consuma come una lavatrice | Lo fanno apposta per prosciugarti

Resterete scioccati quando scoprirete che questo elettrodomestico anche se spento consuma quanto una lavatrice. Ecco cosa fare per non spendere un capitale in bolletta.

Oggi giorno siamo totalmente dipendenti dall’energia elettrica in quanto la maggior parte dei dispositivi ed elettrodomestici che usiamo, per funzionare necessitano della corrente. Per questo motivo sono molti i cittadini che cercano di acquistare quelli meno dispendiosi possibili.

Magari di classe energetica alta, cercando sempre quei prodotti con il tastino per spegnere e accendere in modo che non rimangano sempre accesi anche quando non vengono usati e accortezze simili. Eppure, per quanto si possa fare attenzione, il pericolo di vedere lievitare la bolletta è sempre in agguato.

Per quello oggi vogliamo parlarvi di questo elettrodomestico che conosciamo tutti e che tutti usiamo che anche da spento consuma tanto quanto una lavatrice. Fate attenzione perché nessuno lo sa e poi si ritrova a fine mese una bolletta catastrofica.

Gli elettrodomestici che consumano anche da spenti

Prima di parlarvi dell’elettrodomestico citato in apertura, volevamo ragguagliarvi anche sugli altri dispositivi che anche se spenti continuano a consumare corrente, facendovi aumentare la bolletta a fine mese. È bene fare una premessa, quando diciamo “spento”, intendiamo che il dispositivo va in stand-by e lo capite perché generalmente rimane la lucetta rossa accesa. Per questo motivo oggi si cerca di acquistare apparati che sono accessoriati di tastino “On/Off”, in modo da essere sicuri di spegnere proprio tutto l’apparato senza la necessità di staccare continuamente la presa di corrente dalla spina.

A ogni modo, volevamo riportarvi le cifre che consumano alcuni degli elettrodomestici più famosi che tutti conosciamo e che generalmente abbiamo a casa, quando sono in stand-by secondo i dati riportati dal sito pulsee.it: il condizionatori d’aria consuma dai 2 agli 80 watt/ora; il forno a microonde consuma fino a 27 watt/ora, il computer consuma circa 10-15 watt/ora, il caricabatterie del telefono consuma circa 2-4 watt/ora e così via.

La televisione e il suo dispendio di energia

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, tra i vari elettrodomestici che continuano a consumare anche da spenti, quindi in stand-by, incidendo notevolmente sulla vostra bolletta, c’è lei, la regina dell’intrattenimento, sua Maestà il televisore. Ormai non possiamo più farne a meno del piccolo schermo, in quanto ci fa compagnia durante la giornata, ma sappiate che quando la spegnete soltanto dal pulsante del telecomando, l’apparato continuerà a consumare dai 0,5 ai 3 watt/ora, aggiungendo circa il 10%-20% in più nella vostra bolletta mensile.

Per cercare di ovviare a questo consumo incontrollato, potete agire voi stessi cercando di porre rimedio. In primis, qualora il vostro dispositivo non permettesse lo spegnimento totale, dovrete staccare la corrente ogni volta che non la usate. Poi, potrebbe essere una buona idea quella di attivare la modalità del risparmio energetico, qualora il vostro modello disponesse di tale funzione e infine scegliere sempre modelli ad alta efficienza e a consumo ridotto e regolare la luminosità del vostro schermo, in modo che i consumi siano ridotti.