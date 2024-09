Bici Elettrica: la pattuglia lo ferma e si becca 5000€ di Multa | Non fare il suo stesso errore

Così prenderai anche tu una multa da 5mila euro: allarme bici elettrica

Negli ultimi anni, i mezzi elettrici si sono diffusi a macchia d’olio. Se per quanto riguarda le autovetture in Italia siamo un po’ indietro rispetto ad altri paesi europei, un po’ per cultura ed un po’ anche per via dei prezzi di questi modelli così nuovi, per quanto concerne invece le biciclette o i monopattini elettrici anche qui questa “moda” green ed ecosostenibile sta prendendo piede.

Sempre più persone, infatti, abbandonano l’auto per i piccoli spostamenti di tutti i giorni ed investono in un mezzo del genere, che risolve loro molti problemi. Innanzitutto evita di doversi imbottigliare nel traffico, quindi consente di muoversi più agilmente; inoltre, non necessita di un parcheggio, quindi è perfetto anche in città nelle ore di punta ed infine è ecologico e non inquina.

In tema bici elettrica, però, c’è qualcosa da sapere assolutamente: chi la guida deve rispettare alcune regole stradali imprescindibili, altrimenti rischia la multa anche molto salata.

Bici elettrica, rispetta queste regole o prenderai la multa

Al centro di questa incredibile vicenda di cronaca c’è Andrea De Carolis, un operaio 59enne di Macerata che, mentre tornava a casa dal lavoro a bordo della sua bicicletta elettrica, è incorso in un incidente: si è spezzata la catena. Per andare avanti e raggiungere la dimora, quindi, l’uomo ha proceduto azionando l’acceleratore ma, intercettato dalla Polizia Municipale, questo comportamento gli è valso una multa: essendo un mezzo a pedalata assistita per procedere è obbligatorio pedalare, altrimenti se si va avanti solo a motore si diventa automaticamente un ciclomotore e, quindi, per guidarlo si deve avere patente, casco, targa ed assicurazione, cose che ovviamente lui non aveva, poiché non necessarie per la bici elettrica.

La multa, di 5mila euro, ha subito spaventato tutti gli italiani che usano abitualmente la bici elettrica. Di fatto il Codice della Strada parla chiaro: nel caso in cui si usi la bicicletta solo con il motore, quindi non pedalando, si passa direttamente nella categoria dei ciclomotori, quindi se ne devono rispettare norme e requisiti.

Qualche dettaglio in più

Il Codice della Strada ha stabilito che una bici elettrica deve avere una potenza massima non superiore a 250 watt ed una velocità massima non superiore a 25 km/h. Se si ha intenzione di acquistare una e-bike con acceleratore, in Italia è meglio munirsi anche di casco, targa, assicurazione e patente adeguata alla categoria di veicolo poiché, così come è successo al 59enne di Macerata, si rischia una multa salata.