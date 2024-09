Benzina, la storica decisione nel nostro Paese: sarà addio da questa data in poi | Clienti in lacrime

Ci sarà una rivoluzione nel settore della benzina, dove i più puristi potrebbero non esserne troppo felici. Ecco qual è la storica decisione che sta facendo tanto chiacchierare.

Di anni ne sono passati da quando il primo rudimentale veicolo a motore è stato fatto circolare su strada, rivoluzionando totalmente il modo di spostarsi da un luogo all’altro. Quel giorno ha dato l’input ai vari ingegneri e sognatori di sviluppare sempre di più l’auto perfetta.

Così abbiamo visto moltissimi modelli arrivare sul mercato, ognuno con una caratteristica diversa, arrivando ai giorni nostri, dove di scelta ne abbiamo moltissima, quando vogliamo acquistare una “4 ruote”. Che sia una monovolume, un Suv, un modello sportivo, elettrico, diesel, benzina, con il cambio automatico, insomma ce né per tutti i gusti.

Siamo sempre stati quindi di mentalità aperta, pronti al cambiamento, eppure questa rivoluzione nel settore benzina sta facendo chiacchierare molto i clienti, in quanto i pareri sono contrastanti.

Il cambiamento di questi anni

Non cambiano soltanto i modelli delle auto, ma anche il modo in cui si alimenta, in quanto siamo passati dal boom dei motori termici a diesel o benzina, fino ad arrivare a quelli elettrici di oggi. Un po’ come la moda, sia gli stilisti che gli ingegneri esperti dell’automotive, devono stare al passo con i tempi se vogliono continuare a vendere, per questo tutte le varie case madri, stanno iniziando a seguire la corrente.

Dopo la decisione dell’Unione Europea di dire addio ai motori diesel e benzina dal 2035 in favore di quelli elettrici, arrivando in teoria entro il 2050 a un’emissione di CO2 pari a zero, anche le auto stanno subendo uno scossone. Non si sa di preciso ancora cosa succederà in quel frangente, in quanto alcune case madri stanno facendo una sorta di passo indietro, altri stanno cercando metodi di combustione alternativa, insomma soltanto il tempo ci dirà se l’elettrico riuscirà veramente a prendere piede al 100%.

Il mondo dell’auto a benzina è in subbuglio

Da quello che possiamo leggere su money.it, la Porsche avrebbe in mente di portare un cambiamento notevole nel mercato dell’auto, in quanto il 12 settembre ha depositato il brevetto per costruire un motore a sei tempi, abbandonando quindi quelli a 4 tempi e a 5. L’obbiettivo della nota casa automobilistica è quella di restituire veicoli più potenti, con una maggiore efficienza. Il motore della Porsche descritto avrebbe un propulsore con un meccanismo unico ad albero a gomito che si muove all’interno di un anello.

In questo anello saranno sei i cicli che si alterneranno, si passa dall’aspirazione, alla compressione, alla prestazione, alla compressione, di nuovo alla prestazione fino ad arrivare allo scarico.Il cilindro del nuovo motore presenta porte di scarico e valvole che controllano il flusso della miscela aria-carburante e dei gas di scarico, facendo capire quanto la Porsche sia ancora proiettata verso i motori termici.