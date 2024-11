Bar e ristoranti, passa la stretta: non sarà più obbligatorio fornire il bagno | Per lo Stato puoi anche fartela sotto

Da adesso cambieranno le cose per i Bar e i Ristoranti: non potranno più aprire le porte del proprio bagno. Te la farai addosso!

Quante volte ti sarà capitato di uscire fuori di casa e avere improvvisamente bisogno di andare al bagno? Generalmente i bar e i ristoranti sono sempre disponibili a farti andare, ma se le cose dovessero improvvisamente cambiare?

Ecco infatti la nuova decisione dello Stato che potrebbe far tremare il tuo amico incontinente! Da adesso potrebbe rischiare di farsela addosso.

Purtroppo quando scappa, scappa! E anche se ci troviamo fuori casa possiamo essere costretti ad andare in bagno. Nel caso in cui non riuscissimo a trovare quelli pubblici presenti in qualsiasi città, finiremmo dunque ad entrare dentro una qualsiasi attività e domandare: “Posso utilizzare il bagno?” Si tratta di una cosa che è capitata a tutti quanti almeno una volta nella vita, ma da adesso le cose potrebbero cambiare.

Ecco dunque nel dettaglio cosa avrebbe deciso lo Stato e come potrebbe cambiare le cose anche nella nostra nazione.

Come comportarsi per utilizzare il bagno di un bar o un ristorante

Attualmente, in Italia, è possibile utilizzare il bagno di un ristorante o di un bar. Anzi! Secondo la legge, queste attività dovrebbero sempre possederne uno, per garantire ai propri clienti di utilizzarlo quando necessario. Eppure, trattandosi di un servizio, è bene ricordarsi sempre che il proprietario potrebbe rifiutarsi di farci andare se prima non consumiamo. Se dunque avrai bisogno di utilizzare improvvisamente un bagno, ricordati di acquistare sempre almeno una bottiglietta d’acqua.

Se nella nostra nazione funziona così, esiste uno Stato in Europa che prevede una legge veramente assurda. Ma ecco di che cosa si tratta nello specifico.

Come funzionano le cose in Scozia

In Scozia si sa, la birra è sicuramente una delle bevande preferite e più consumate dalle persone. Ma quale può essere una conseguenza quando se ne beve troppa? Si ha sempre bisogno di andare in bagno per fare la pipì! Se dunque dovessi trovarti in Scozia, sappi che lo Stato ha previsto una legge veramente assurda: l’uso del bagno è sempre obbligatorio. Come se non bastasse, se qualcuno dovesse bussarti alla porta di casa per utilizzare il tuo bagno, tu sarai costretto a dirgli di si.

Insomma, se in Italia può capitare che qualche bar o ristorante si inventi il bagno guasto, in Scozia saranno disposti ad aprirti la porta di casa pur di fartelo utilizzare!