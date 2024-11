Autostrada, pubblicato il calendario: limite ridotto a 50km/h, anche col sole cocente | Preparati a file interminabili

Pubblicato il calendario per ridurre la velocità in Autostrada. Da adesso non dovrai più superare i 50km/h. Ecco perché.

Quando si guida un veicolo è sempre bene cercare di rispettare tutti i limiti di velocità. Soprattutto quando si viaggia in Autostrada il pericolo può aumentare. Proprio per questo è stato pubblicato un calendario che vedrà una riduzione drastica della velocità.

Da adesso non dovrai più guidare ad una velocità superiore ai 50km/h. Ma come mai? Scopriamolo insieme.

Quando non si rispettano le regole previste dal Codice della Strada si rischia di essere un serio pericolo per noi e per le persone che ci stanno attorno. In Autostrada le velocità aumentano e, ovviamente, anche gli incidenti sono sempre più frequenti. Soprattutto quando arriva l’inverno, le piogge aumentano e le strade si ghiacciano, può capitare che si creino file infinite di coda a causa di alcuni incidenti.

Un modo intelligente per proteggersi dal pericolo è sicuramente quello di mettere delle ruote invernali alla nostra auto. Esiste addirittura un calendario che ne prevede l’obbligo.

Il calendario per mettere gli pneumatici invernali

La legge prevede l’obbligo da parte dell’individuo di possedere sempre le catene da neve a bordo durante il periodo invernale. Questa regola ha un vero e proprio calendario di validità che parte dal 15 di novembre fino al 15 di aprile di ogni anno (a prescindere dalla regione di provenienza). Per i motocicli non esiste alcun obbligo di possedere gli pneumatici invernali, ma sono comunque consigliati per evitare che il veicolo slitti durante le nevicate o giornate di pioggia. Esiste però un’altra regola da seguire quando si guida con delle ruote invernali.

Tu, ad esempio, eri a conoscenza che bisogna obbligatoriamente rispettare dei chilometri orari? Ecco perché.

Perché non superare i 50km/h

Quando si monta delle catene da neve agli pneumatici della nostra auto bisogna prestare la massima attenzione in caso di pioggia (è infatti molto pericoloso ed è maggiore la possibilità di slittare). Come se non bastasse, la legge prevede inoltre una velocità ridotta e non superiore ai 50 km/h. Se quindi le strade sono ricoperte di neve, ma c’è comunque un sol cocente in cielo, non dovrai premere il tasto sull’acceleratore. Soltanto in questo modo non sarai un pericolo per te stesso e per gli altri.

Insomma, da adesso ricordati di non superare i limiti di velocità nel caso in cui dovessi montare le catene da neve alla tua auto.