Assaltati i carrelli Eurospin: senza non riesci a fare la scorta | Un prezzo così neanche in Burundi

I clienti hanno preso tutti i carrelli disponibili all’Eurospin, in quanto un’offerta del genere non si era mai vista, hanno deciso di fare la scorta.

Nell’era degli aumenti consistenti, sono molti i cittadini che tengono d’occhio ogni settimana i vari volantini che i supermercati e discount mettono a disposizione, per cercare di acquistare i prodotti a prezzi ridotti, senza dover rinunciare a nulla.

Essendo che molte di queste offerte poi sono limitate e valide fino a esaurimento scorte, i clienti fanno la fila sperando di riuscire ad acquistare in tempo articoli di vario genere a prezzi veramente competitivi. Anche perché questi vanno a ruba.

Ed è proprio il caso di questo particolare prodotto, per cui serve necessariamente il carrello per trasportarlo, pubblicato sul volantino dell’Eurospin che ha attirato l’attenzione fin da subito. Tutti lo vogliono e nessuno vuole farselo scappare.

Halloween da Eurospin

Il volantino attualmente in corso dell’Eurospin, mostra delle offerte favolose, dalla prima all’ultima pagina, motivo per cui vi conviene sfogliarlo con calma. Tra le varie sezioni che potrebbero attirare la vostra attenzione, sicuramente la parte inerente ad Halloween, visto che manca poco alla sua celebrazione, potrebbe fare al caso vostro.

Anche perché troverete un po’ di tutto, si passa dai costumi per i bambini ma anche quelli per gli adulti, ai dolcetti vari spaventosi, fino ad arrivare agli accessori per poter arredare casa a tema mostri e fantasmi. Insomma, un tripudio di gadget divertenti a prezzi molto bassi.

È proprio un’offerta shock

Oltre alla sezione Halloween di cui vi abbiamo parlato, sul volantino dell’Eurospin è apparsa una chicca che ha sorpreso piacevolmente tutti i suoi clienti, in quanto a un prezzo così non si era mai vista, per questo i cittadini hanno preso d’assalto i carrelli per riuscire a trasportarla fino all’auto.

L’offerta in questione riguarda la Smart Tv 32 pollici full Hd, della Vidaa a soli 149,99 euro, un affare. Le caratteristiche sono eccezionali, in quanto presenta un supporto per lo straming, TivùSat Hd, la sintonizzazione DVB-T e molto altro ancora, sul volantino troverete tutti i dettagli in merito. Se volete rendere la vostra serata ancora più rilassante, oltre al televisore, potrete acquistare anche la poltrona reclinabile a 159,99 euro per rendere il vostro sabato sera dedicato alla serata cinema ancora più realistica. Non vi resta altro da fare che acquistare il plaid in microfibra a 9,99 euro, i popcorn e una bibita che trovate negli appositi reparti e avrete finito. Niente male no?