Aquafan Gratis: ho speso zero ed è bastato fare vedere alla cassa questo | Portalo anche tu

Preparatevi allo spasso più totale, se volete andare all’Aquafan di Riccione gratis dovrete presentare in cassa questo e il divertimento non sarà mai stato così tanto elettrizzante come quest’anno.

Con questo caldo, sono molti i vacanzieri che siano da soli, in coppia o in famiglia con bambini che optano per mete balneari, per trovare refrigerio in queste giornate di caldo estremo. Sicuramente i parchi acquatici di divertimento sono opzioni molto gettonate in quanto sono l’ideale per divertirsi in costume.

Tra i vari presenti in Italia, sicuramente l’Aquafan di Riccione è molto in auge tra i turisti e i residenti, infatti è sempre preso d’assalto. Tutti si divertono in quanto sia i grandi che i piccini trovano qualche attività consona con i propri interessi.

Come se la loro fama già non bastasse a renderli di tendenza, con questa promozione hanno fatto “il colpaccio del secolo”, in quanto se presenti questo in cassa entri gratis. È tutto vero, se volete sapere come, proseguite nella lettura.

Aquafan e Amici

Aquafan è come sempre protagonista dell’estate, in quanto non solo il suo parco acquatico e i suoi divertimenti lo fanno fiondare ai piani alti della classifica con alto indice di preferenza per le varie location a tema sparse in Italia, ma anche per le celebrità che vanno spesso a salutare i loro fan.

Agosto è appena iniziato e ha già mandato in estasi i fortunati che hanno potuto vedere i diversi protagonisti di Amici ospiti delle varie campagne pubblicitarie. Per esempio alla giornata Maxibon Day sono arrivati Maria De Filippi, Petit e Marisol e infine anche Le Donatelle. Per il format Music Wave invece l’ospite d’eccezione è stato Rosa Chemical che ha fatto ballare i presenti con i suoi grandi successi. Restate aggiornati sui canali ufficiali dell’Aquafan in modo da non perdervi nessun grande ospite.

Se ti sposi all’Aquafan entri gratis

Nell’apposita sezione del sito dell’Aquafan di Riccione troverete tutte le modalità per poter entrare, dai costi dei biglietti singoli a quelli per famiglie per non parlare degli sconti in base all’età. Tra le varie promozioni c’è né una che ha incantato i futuri sposi. Qualora voleste festeggiare il vostro addio al nubilato o celibato da loro, potrete entrare gratuitamente, esibendo la partecipazione di nozze o la bomboniera.

Naturalmente l’ingresso gratuito è riservato soltanto ai futuri sposi, i quali passeranno sicuramente una bella giornata in compagnia dei loro amici più cari. Tra l’altro sul sito troverete anche l’elenco degli hotel convenzionati qualora voleste passare al parco più di una giornata.