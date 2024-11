Annunciata la sua omosessualità in diretta | Mediaset in delirio: nessuno se lo aspettava a Cologno Monzese

L’hanno detto in diretta, l’omosessualità spiattellata davanti a tutti. Che caos

Fino a qualche anno fa, pensare che in televisione si potesse parlare apertamente di omosessualità e di tematiche affini era semplicemente utopia.

Nessuno, infatti, avrebbe mai pensato che oggi personalità del calibro e del vissuto di Vladimir Luxuria, donna transessuale, avrebbero ottenuto la conduzione di programmi come L’Isola dei Famosi. I tempi, fortunatamente, cambiano e anche la televisione, media vecchio per definizione, si sta adeguando alla nuova realtà, che invece altrove è più prorompente che mai.

Pensiamo ai social network, dove fortunatamente non si contano sulle dita di una mano i creator che sensibilizzano sul tema dell’omosessualità, della transessualità e di tutto quello che riguarda quell’ambito, spesso (ed erroneamente) ancora considerato un tabù.

Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa che mai si sarebbe pensato potesse accadere. In Mediaset starà scoppiando una rivolta interna e il diretto interessato, probabilmente, si starà rivoltando contro chi ha commesso il danno. Ha annunciato in diretta la sua omosessualità: cos’è successo.

Shock in Mediaset, omosessualità spiattellata ovunque

Parlando di Mediaset, come abbiamo detto, non è raro che si vedano conduttori, opinionisti o personaggi dichiaratamente omosessuali o transessuali. Riferendoci anche solo ai due reality show per eccellenza, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, il primo è stato condotto da Vladimir Luxuria ed il secondo da Alfonso Signorini, due esponenti delle proprie famiglie LGBTQIA+. Anche nelle diverse trasmissioni che si centrano sulle interviste, come Verissimo di Silvia Toffanin, ci sono spesso storie di diversità, accettazione e rinascita.

Nelle scorse ore, però, l’omosessualità di un noto personaggio televisivo ma non solo è stata spiattellata davanti a tutti da un personaggio altrettanto molto discusso. Ad averlo detto è Fabrizio Corona: ecco a chi si riferisce.

Capezzone gay? Arriva la bomba in diretta

In una delle sue ultime dirette, Fabrizio Corona ha rivelato che Daniele Capezzone, direttore di Libero e volto noto di Mediaset, sarebbe gay. “Perché lo nasconde?” ha detto, sebbene la conferma da parte del giornalista non sia mai e poi mai arrivata. Nel 2006, secondo un’intervista di Eva 3000 ripresa poi dal Corriere della Sera, il direttore di Libero avrebbe affermato di essere bisessuale.

In un’intervista per lo stesso giornale che oggi dirige, però, avrebbe successivamente commentato quelle parole definendole “Una tempesta in un bicchier d’acqua“ ed aggiungendo che le sue relazioni sono solo affare suo. Chissà quindi come avrà preso queste uscite di Corona!