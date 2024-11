Amore stasera ti porto a cena da…Eurospin | 1Kg di pesce a 6€: pescato fresco con la lenza

Adesso puoi ‘portare a cena fuori’ la tua dolce metà con soli 6€. Da Eurospin potrai acquistare 1kg di pescato fresco.

Oggigiorno si sa, andare a mangiare al ristorante può costare molti soldi e, proprio per questo, sono in molti a rinunciare. Se anche tu però vuoi sorprendere la tua dolce metà con una cena coi fiocchi, allora forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Questo perché da Eurospin avrai la soluzione ideale a soli 6€ e potrai finalmente gustarti un delizioso pescato fresco. Ma ecco perché.

Che Eurospin sia uno dei migliori supermercati per il rapporto qualità/prezzo ormai si sa e, se anche tu ci acquisti abitualmente, forse dovresti leggere questo articolo. Questo perché, proprio in queste ore, è possibile scorgere una super offerta sul volantino del supermercato che non dovresti farti scappare assolutamente. Acquistando questa delizia potrai sorprendere il/la tuo/a fidanzato/a, risparmiando però una fortuna.

Ecco dunque cosa dovrai acquistare per gustarti una prelibatezza come al ristorante ma spendendo molti, molti soldi in meno.

Il pesce fresco da Eurospin

Come ben sappiamo, da Eurospin è possibile acquistare prodotti di estrema qualità, provenienti da ogni parte del mondo e a prezzi più che convenienti. Proprio per questo conta migliaia di clienti al giorno, i quali riempiono i propri carrelli con carni, affettati e moltissime altre specialità del discount. In queste ore però, ad attirare l’attenzione di tutti quanti, è stato un prodotto in particolar modo. Acquistandolo potrai sentirti come al ristorante e avrai la possibilità di cucinare una vera e propria delizia. Si tratta dei filetti di merluzzo atlantico, ideali per grandi e bambini e, soprattutto, perfetti per chi vuole mangiare salutare.

Ad aver convinto le persone ad acquistare questo prodotto è stato sicuramente il prezzo più che conveniente. Ma ecco quanto costa.

La marca di merluzzo da non farsi scappare

Ebbene sì, se passi da Eurospin non dovresti assolutamente perderti i filetti di merluzzo della marca Athena. La confezione è da 1 kg e, dunque, potrebbe essere l’ideale anche per una famiglia numerosa. Attualmente potrai trovare questo prodotto scontato da 7.89€ a 6.59€ e, proprio per questo, non dovresti lasciartelo assolutamente scappare. Potrai trovare questo delizioso pesce direttamente nella sezione dei surgelati (a meno che non siano stati finiti prima!).

Insomma, non aspettare un secondo di più e corri immediatamente da Eurospin per acquistare questa cenetta perfetta per te e la tua dolce metà. Non te ne pentirai assolutamente!