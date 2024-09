Amadeus, ennesima separazione dopo quella con la RAI | “Mancato l’affetto”: finalmente volta pagina

Amadeus ha voltato pagina e ha avuto una doppia separazione dopo la Rai. Il conduttore lo ha raccontato durante un’intervista.

Amadeus è sicuramente uno dei pilastri della televisione italiana. Grazie alla sua professionalità e al suo sorriso l’uomo è riuscito ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori italiani. In queste ore, il conduttore ha rivelato un retroscena che in pochi si sarebbero potuti immaginare. Dopo la batosta Rai, Amadeus ha avuto a che fare con una doppia separazione.

Ma ecco nello specifico che cosa è accaduto e cosa avrebbe spinto il conduttore a allontanarsi definitivamente.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione Amadeus. Si tratta indubbiamente di uno dei conduttori più quotati di questi anni e sono in molti a seguirlo appassionatamente. Durante gli anni in cui ha condotto il Festival di Sanremo, l’uomo è riuscito a dimostrare la sua estrema professionalità e le sue doti. Negli ultimi mesi, il suo nome è sbucato più e più volte online e nelle testate giornalistiche. Questo perché, dopo moltissimi anni, l’uomo ha deciso di abbandonare la Rai senza pensarci due volte.

Una dura separazione che però non è stata l’unica che il conduttore ha dovuto affrontare in questi mesi.

Le parole del conduttore Amadeus

Durante una sua recente intervista con Il Messaggero, Amedeo ha deciso di parlare della sua decisione di sbarcare sul Nove e della prossima trasmissione che condurrà. Sua moglie Giovanna lo ha accompagnato durante ogni percorso e decisione presa, supportandolo sempre e comunque. La seconda separazione che l’uomo ha dovuto affrontare è stata dunque quella con i dirigenti del monopolio Rai.

Senza usare mezzi termini, Amadeus ha raccontato di come si sono comportati quando ha registrato la sua ultima puntata di Affari Tuoi e la cosa ha lasciato i fan a bocca aperta.

Doppia separazione Rai: addio Affari tuoi e Soliti Ignoti

Durante l’intervista il conduttore ha raccontato apertamente: “Io in Rai ho passato 25 anni, ho tantissimi amici ma da qualcuno evidentemente non ho avvertito un affetto particolare”. Dopodiché l’uomo ha raccontato della sua ultima puntata di Affari Tuoi, programma di cui è stato timoniere per diverso tempo: “Non posso negare che alla registrazione dell’ultima puntata di Affari Tuoi non ci fosse nessuno dei dirigenti Rai.. Mi è dispiaciuto per i cameraman e i tecnici che ci sono rimasti male”.

Un retroscena che in pochi si sarebbero potuti immaginare ed ha certamente sottolineato come la scelta di Amadeus non abbia fatto impazzire i vertici della Rai.