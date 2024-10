Allegri, ma quale calcio? È chiuso da giorni con la nuova compagna | Paparazzato con curve da paura

Altro che Manchester, l’allenatore Massimiliano Allegri si sta godendo un po’ di relax in compagnia della sua amata compagna.

Massimiliano Allegri è un noto allenatore di calcio che, in passato, ha allenato per diversi anni la Juventus e altre squadre di serie A. Da tempo si vocifera che il livornese sia il prossimo timoniere del Manchester United. Tuttavia, proprio in queste ore, l’uomo si sta godendo un po’ di relax in compagnia della sua amata e sembrerebbe che al calcio proprio non ci stia pensando.

Ma ecco cosa sta combinando l’allenatore e perché tutti quanti ne stanno parlando sui social in queste ore.

Massimiliano Allegri e le sue imprecazioni super divertenti sono diventati ormai un’emblema del calcio italiano. Fino all’anno scorso, l’uomo era l’allenatore della Juventus, con la quale ha condiviso ben tre anni (dal 2021). Dopo aver giocato per diverso tempo come centrocampista nel Pisa, Pescara, Cagliari, Napoli e Perugia, l’uomo è diventato poi un importante allenatore della nostra nazione.

Nonostante questo suo ‘limbo’ momentaneo, l’uomo non sembra temere per la sua carriera calcistica e se la sta pienamente godendo con la sua dolce metà.

L’amore di Massimiliano Allegri

Nonostante Massimiliano sia attualmente fidanzato con Nina Lange Barresi, l’allenatore ha anche un’altra compagna: la sua bellissima auto rossa. Anche se l’uomo è una persona molto riservata e lontana dai riflettori, qualcuno è riuscito a scoprire con quale auto gironzola per le vie di Livorno. Si tratta della bellissima Alfa Romeo Stelvio, un suv ideale sia per la città e l’autostrada che per girare in campagna, lontano da tutti quanti. Un veicolo dalla massima affidabilità, anche grazie alla tecnologia presente al suo interno di ultima generazione.

Se anche tu sogni una macchina simile, ecco qualche info in più e quanto potrebbe venirti a costare.

Quanto costa l’Alfa Romeo Stelvio

Grazie al suo motore, l’Alfa Romeo Stelvio è un’auto che può raggiungere facilmente velocità importanti e la sua ripresa è veramente perfetta. Grazie al suo design (sia degli interni che dell’intera carrozzeria), questa auto è particolarmente richiesta dagli intenditori. Visti però tutti questi pro, è bene sottolineare che si tratta di un auto abbastanza lussuosa e che, appunto, può permettersi con tranquillità un uomo benestante come Allegri. Il prezzo di questa auto può partire infatti da un minimo di 55.600€.

E tu sapevi qual era l’auto del mitico Massimiliano Allegri? L’allenatore di calcio, d’altronde si sa, ha sempre buon gusto!