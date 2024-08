Al Famila sta sparendo il gelato Selex Fragola a Limone: ora lo sanno tutti | Lo produce un’azienda siciliana dal 1958

Se corri da Famila potrai acquistare un delizioso gelato Selex fragola e limone siciliano. Lo produce una nota azienda.

D’estate non c’è cosa migliore di gustarsi un delizioso gelato in casa per rinfrescarsi un po’. Se anche tu ne stavi cercando uno di qualità e a un prezzo conveniente, Famila potrebbe avere la soluzione perfetta per te. Questo perché al suo interno puoi trovare un gelato Selex alla fragola e al limone delizioso e prodotto in realtà in Sicilia. Che aspetti ad acquistarlo immediatamente anche tu?

Sta andando a ruba e chiunque lo abbia assaggiato giurerebbe che è tale e quale a quelli che puoi trovare in gelateria.

Fragola e limona è un’accoppiata vincente che può donarci la giusta freschezza d’estate. Il gelato con questi due gusti è dunque un ever green e, se anche tu ne sei particolarmente fan, dovresti assaggiarne uno venduto proprio al Famila. A produrlo è una nota azienda siciliana che esiste dal 1958. Oltre ad essere di estrema qualità, questo gelato ha un costo accessibile e molto competitivo.

Ecco dunque di quale marca si tratta e i motivi per cui dovresti correre ad acquistarlo immediatamente.

Chi produce il delizioso gelato che trovi da Famila

Il gelato Selex di Famila che sta sparendo da tutti gli scaffali degli store, lo produce esattamente Mancuso, una nota azienda siciliana che realizza squisitezze dal 1958. Con una storia che va avanti da più di quattro generazioni, Mancuso si impegna da sempre a raccontare una storia 100% italiana. Attualmente è un’azienda all’avanguardia che è riuscita ad esportare i propri gelati non solo in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo. Con i suoi ingredienti tipici della regione, Mancuso propone da sempre la massima qualità e tutte le certificazioni.

Questo perché l’azienda pone al primo posto la sostenibilità, la trasparenza e la sicurezza alimentare.

Il gelato Selex fragola e limone

Capovolgendo la confezione e guardando in basso, è possibile notare che il gelato Famila è realizzato dall’azienda. Come accennato precedentemente, Mancuso propone gelati di ogni genere e gusto, per soddisfare ogni palato. Tra i più desiderati e amati dalle persone, troviamo la vaschetta da 500g con doppio gusto fragola e limone. Andando a guardare tra gli ingredienti è possibile vedere come la qualità sia sempre messa la primo posto. Oltretutto, questo gelato può essere tranquillamente conservato dentro al congelatore per un mese e gustato con tranquillità durante le giornate estive.

Insomma, per assaggiare le delizie di questa azienda, ti basterà acquistare questo gelato Selex fragola e limone venduto da Famila. Non fartelo scappare!