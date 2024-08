Aiuto la mia auto: non dimenticare di fare questo controllo prima di partire | A me ha lasciato a piedi

Presta attenzione anche tu alla tua auto prima di partire. Commettendo questo errore rischi di rimanere a piedi.

Quando si tratta di viaggiare in auto è sempre bene prestare la massima attenzione ad ogni dettaglio. Questo perché, sorvolando alcune questioni, il rischio è quello di rimanere a piedi poco dopo essere partiti. A me è successo proprio in questi giorni, a causa di un errore che in molti commettono. Ecco dunque nel dettaglio di che cosa si tratta e perché è bene non sottovalutarlo mai. Soltanto così potrai aiutare la auto ed essere sereno.

Non tutti sono dei grandi esperti di auto e può capitare che una spia sul cruscotto o qualche rumore strano non allarmino alcuni guidatori.

Esiste tuttavia un errore assai comune che potrebbe comportare delle gravi conseguenze alla tua auto. Io, anziché controllare prima di partire, ho sottovalutato la cosa e mi sono ritrovata a piedi poco dopo essere partita. Si tratta di un’accortezza che può rubare soltanto qualche minuto e che andrebbe fatta almeno una volta a settimana.

Ecco dunque di che cosa si tratta e perché qualsiasi guidatore non dovrebbe commettere questo errore.

Perché controllare sempre l’olio del motore

Ebbene sì, prima di partire è sempre bene controllare con attenzione la presenza o meno di olio del motore. Il suo ruolo è di vitale importanza per proteggere il motore della nostra auto ed evitare così molteplici danni. Generalmente, se dovesse essere poco o se l’auto dovesse perderne senza che tu te ne accorga, potresti notare la spia ‘pressione olio’ direttamente sul cruscotto. Questo perché il computer di bordo dei veicoli è progettato apposta per evitare che il conducente non si accorga della mancanza di olio.

Ma quali potrebbero essere i danni alla tua auto se dovessi continuare a viaggiare senza olio del motore?

I possibili danni alla tua auto

Innanzitutto, in caso di mancanza di olio, il motore della tua auto potrebbe cominciare a surriscaldarsi. Alcune volte si può pensare che a risolvere il problema sia un sistema di raffreddamento, ma non sempre è così. Questo perché un livello di olio troppo basso aumenterà inevitabilmente le temperature del motore. Inoltre un’altra possibile conseguenza potrebbe essere quella di rimanere direttamente a piedi. Questo perché andranno a rovinarsi anche i cuscinetti del motore che supportano il suo basamento. Senza la lubrificazione dell’olio, questi pezzi andranno a sbattere tra di loro e, dopodiché, a causare il grippaggio del motore.

Insomma, ricordati sempre di controllare la presenza di olio del motore e di ricaricare sempre nel caso in cui dovesse mancare!