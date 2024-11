Addio per sempre alle gomme da masticare: passata la direttiva europea | Proibite peggio della droga

Ciao ciao alle gomme da masticare. La direttiva europea è già stata approvata e la cosa ha spaventato le persone. Ma ecco perché.

Alcune volte possono esistere delle stranissime leggi, spesso non comprese dai più. In queste ore, ad esempio, è divenuta virale una direttiva che vedrebbe l’addio alle tanto utilizzate gomme da masticare.

La motivazione è veramente assurda e moltissimi cittadini europei sono già preoccupati dalla cosa.

Le gomme da masticare sono sicuramente amate da moltissime persone in tutto il mondo. Vengono spesso utilizzate come anti-stress, per ridurre la voglia di fumare o per profumare il proprio alito subito dopo un pasto. Insomma, le gomme da masticare sono un must have che diverse persone portano sempre dietro con sé. Ma come reagiresti se ti dicessimo che presto dovrai salutarle per sempre? La direttiva europea parla chiaro e la motivazione è più che assurda.

Non ci resta quindi che scoprire insieme nel dettaglio perché potremmo dire ciao ciao alle gomme da masticare e cosa potrebbe succederci in caso contrario.

Perché le gomme da masticare diventeranno un problema

A volte, senza rendercene conto, potremmo rischiare di commettere un’inflazione. Il mondo è infatti pieno di assurde leggi, basti pensare che in America, ad esempio, è vietato alle donne di rompere più di tre piatti al giorno o di addormentarsi con l’asciugacapelli vicino. È come direbbe il proverbio ‘Paese che vai, usanze che trovi’, visitando uno Stato differente dal nostro potremmo rischiare di andare contro la legge senza accorgercene. E tu lo sapevi che a Singapore esiste una vera e propria legge riguardante le gomme da masticare?

Il Paese è particolarmente attento alla pulizia delle strade e facendo questo errore potresti rischiare una multa salatissima.

Non buttarle mai a terra quando sei a Singapore

Gettando una gomma da masticare a terra a Singapore, il rischio potrebbe essere quello di pagare una multa più che salata (corrispondente a circa 613€). Questo perché le strade devono essere sempre impeccabili e prive di alcuna traccia di questi dolci. Come se non bastasse, in Tailandia la situazione è ancora più drastica. Tu lo sapevi che in questo Stato le gomme da masticare sono vietate dal 1992? E cosa accadrebbe se questo decreto arrivasse presto anche in Europa? Sicuramente moltissime persone potrebbero essere particolarmente turbate dalla cosa!

D’altronde si sa, i chewing-gum sono sempre un salva vita in molteplici situazioni che ci possono capitare durante la giornata!