Addio monete dall’1 gennaio: decisione storica della Zecca di Stato | Liberatene subito se te le trovi nel portafoglio

Questa decisione sta facendo discutere, in quanto è inutile tenere nel portafoglio queste monete, se le hai, cerca di liberartene al più presto, tanto non puoi usarle.

Per quanto riguarda l’Italia, il passaggio dalla lira all’euro è stato abbastanza traumatico, almeno per quanto riguarda i primi anni. Le nuove generazioni non lo possono sapere, ma per chi c’era nel 2002 è stato abbastanza uno shock.

Tutti avevamo la famosa calcolatrice tascabile che ci rilasciava il prezzo esatto da euro a lira, per capire quanto stavamo pagando quel determinato articolo. Piano, piano poi, come per tutte le cose ci siamo abituati a questo passaggio, forse un po’ meno a quella differenza importante, in quanto 1000 lire corrispondono a circa 2 euro, praticamente tutto costa il doppio, soltanto gli stipendi sono rimasti all’idea del vecchio conio.

A ogni modo, polemica a parte che non è questo il luogo consono per portarla avanti, volevamo rivelarvi una notizia che in pochi conoscono. Se vi trovate qui, è inutile pagare con le monete, in quanto non verranno accettate. Spieghiamoci meglio.

La decisione della Zecca di Stato

Non solo novità in merito alle monete, di cui vi parleremo a breve, ma anche le banconote subiranno delle modifiche. Abbiamo già visto cambiamenti di look in alcune banconote, come per esempio il 5 euro e il 50 euro, così come le monete da 1 euro e 2 euro, non sono tutte uguali, in quanto sono molteplici i temi che vediamo. I collezionisti infatti cercano le monete più rare da conservare in vista del valore maggiore che potrebbero ottenere nel corso degli anni.

Per questo motivo, molti stanno mettendo via le attuali banconote da 100 euro e 200 euro (ad avercele chioseranno molti), in vista dell’imminente cambiamento di look che avverrà nei prossimi mesi. I cittadini hanno avuto tempo fino al 31 agosto per selezionare uno dei temi messi a disposizione. I due più votati sono stati quelli della “cultura europea” e “fiumi e uccelli”, non ci resta quindi che attendere i prossimi sviluppi dell’iter di selezione.

Questa moneta non può essere usata

Cambio di look a parte, voi lo sapete che in questo Stato non si può usare questa moneta se l’importo totale supera i 25 centesimi? Se ce l’avete nel portafoglio fareste meglio a sbarazzarvene subito, tanto è inutile da avere, la Zecca di Stato ha preso la sua decisione.

Ci troviamo in Canada e qui, per evitare lentezze nei pagamenti, la moneta da 1 centesimo è bandita, se come appunto vi dicevamo, la cifra da pagare è superiore ai 25 centesimi. Sapevate di questa curiosa usanza del noto Stato?