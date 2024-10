Addio detersivo nella lavatrice: questo trucco ti farà risparmiare quintalate di soldi | Il metodo norvegese

Dite addio a detersivi e prodotti specifici nella lavatrice, in quanto grazie a questo trucco, risparmierete molti soldi. Un metodo norvegese che in pochi conoscono, ecco di cosa stiamo parlando.

La lavatrice è una delle invenzioni più geniali che la mente dell’essere umano potesse ideare. Per molti adesso, questo elettrodomestico è scontato, ma se analizzate bene a come dovevano lavare le nostre bisnonne in passato, capirete bene quanto sia stata una rivoluzione.

Avere un dispositivo a casa che permettesse di igienizzare i propri vestiti e biancheria varia, a diverse temperature, ha “aperto un mondo” a livello tecnologico. Inoltre, grazie alle alte temperature dei lavaggi, molti virus e batteri si sono potuti debellare grazie a un’igiene sempre più approfondita.

Ovviamente per fare tutto questo, la lavatrice ha bisogno di prodotti specifici e detersivi vari che spesso hanno un costo non indifferente. Grazie a questo metodo norvegese, potrete dire addio ai prodotti industriali, in quanto il nuovo metodo vi farà risparmiare parecchio.

La cura della lavatrice

Di lavatrici sul mercato ce ne sono parecchie, in quanto a prescindere dalla marca che fa più o meno salire il prezzo, ci sono anche tutta una serie di funzioni che fanno lievitare il prezzo. Lavaggio dopo lavaggio, capirete benissimo da soli, di quanto questo elettrodomestico, necessiti di essere igienizzata in maniera costante.

I residui del detersivo, dell’ammorbidente, del calcare e dello sporco in generale, possono restituire un bucato sporco e poco profumato. Per questo è opportuno che pratichiate una corretta pulizia a cadenza costante, andando a lavare bene il cestello e la guaina, per non parlare dei filtri che andranno lavati e svuotati e soprattutto il cassetto del detersivo e dell’ammorbidente.

Un trucco molto efficace ed economico

Oltre a tutte le procedure descritte nel paragrafo precedente, è buona norma praticare dei lavaggi a vuoto, i quali andranno a igienizzare il cestello della vostra lavatrice, rendendo di nuovo il vostro bucato lindo e profumato. Dite addio a detersivi costosi e prodotti specifici i quali ovviamente sono raccomandati dai vari gestori, qualora la vostra idea è quella di optare per metodi fai da te e naturali.

Molti utilizzano l’aceto per disinfettare l’interno della lavatrice, un altro metodo invece, pare norvegese, consiste nel mischiare 100 grammi di bicarbonato di sodio con qualche goccia di olio essenziale, di fragranza a piacere, all’interno del cestello della lavatrice e far partire il programma ad alte temperature. In questa maniera, i due composti andranno a igienizzare e profumare allo stesso tempo il vostro elettrodomestico. Badate bene però che è opportuno verificare che questi metodi fai da te siano compatibili con il marchio scelto, in quanto per alcuni sono consigliati soltanto i prodotti ufficiali.