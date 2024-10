Addio alle banconote da 100: dovremo pagare con la carta | Lo Stato vuole controllarci anche su questo

Possiamo salutare le banconote da 100. Da adesso lo Stato ci controllerà anche questo pagamento. La motivazione è veramente assurda.

La banconota da 100 fa sempre in suo effetto e possederla all’interno del nostro portafoglio è quasi un onore. Eppure, nonostante il simbolismo che ci sta dietro, sembrerebbe che presto potremo salutarla definitivamente.

Lo Stato avrebbe preso questa decisione per un motivo ben preciso e, inutile dirlo, la cosa non ha entusiasmato le persone.

Le banconote sono sicuramente un’emblema della nazione e, spesso e volentieri, vengono addirittura collezionate dai più appassionati. Quella da 100 è tra le più belle e importanti anche se, a detta di molti, questo taglio potrebbe nascondere delle problematiche più profonde. In queste ore è divenuta virale la notizia che vedrebbe questa banconota completamente tolta dal commercio.

Le parole del noto economista hanno acceso i riflettori sulla questione e la decisione sembrerebbe ormai prossima.

Perché potremmo dire ciao ciao a questo taglio

I 100 dollari statunitensi potrebbero presto diventare un lontano ricordo. A parlare è stato proprio il noto economista Kenneth Rogoff, il quale ha evidenziato le svariate problematiche che possono esserci dietro a questo famoso taglio. Come riportato da Money.it, già nel 2018 la stra grande maggioranza di queste banconote esistenti si trovava all’estero (circa l’80%) e non all’interno degli Stati Uniti. La motivazione? Conservare una banconota da 100$ nei Paesi in via di sviluppo è un metodo intelligente per proteggere i propri risparmi e non essere in balia delle oscillazioni bancarie. Secondo l’economista l’idea più intelligente sarebbe appunto quella di eliminare questo taglio e ridurre così anche transazioni di denaro per scopi illeciti.

Esiste però un’altra assurda motivazione per cui la banconota da 100$ sia svantaggiosa per lo Stato.

Quando si ha una banconota da 100 si spende di meno

Possedere una banconota da 100$ (ma anche €) è anche un buon motivo per spendere meno. Ma come mai? Secondo uno studio condotto da Adcock Solutions, sembrerebbe che le persone non abbiano voglia di spendere tagli di banconote più grandi. Una nota professoressa statunitense di nome Hellen Colby, ha studiato per diverso tempo la questione. Secondo l’esperta uno studente sarà meno propenso ad acquistare un articolo di qualsiasi genere con una banconota da 100$ anziché una da 20$. Insomma, il dibattito sulla funzionalità o meno di questo taglio è attivo e, entro il 2034, si vedrà se verrà rinnovato o meno dallo Stato.

D’altronde, come appena spiegato, dire addio alla banconota da 100 potrebbe essere assai vantaggioso per gli USA. Non ci resta che scoprire come proseguirà la cosa.