Addio agli autolavaggi a gettoni: devono chiudere per sempre | Considerata una concorrenza sleale

Dobbiamo dire addio agli autolavaggi a gettoni. La notizia ha sconvolto tutti quanti. La motivazione è assurda.

Se anche tu tieni la tua auto come se fosse un gioiellino, forse c’è una cosa di cui dovresti essere a conoscenza. Ebbene sì, tra poco potremmo dire addio agli autolavaggi a gettoni e la cosa non ha entusiasmato per niente le persone.

Ma come mai questa scelta? E come potrebbero cambiare d’ora in poi le cose? Non ci resta che scoprirlo finalmente insieme.

Tutti quanti puliamo abitualmente le nostre auto per renderle sempre impeccabili. Soprattutto quando il meteo e la pioggia ce le sporcano, è fondamentale portarle a pulire per far sì che i loro parabrezza e i vetri siano sempre lindi. D’altronde la sporcizia potrebbe rendere la nostra guida più pericolosa e potremmo addirittura rischiare un incidente.

Da alcune parti in Europa è persino contro la legge andare in giro con l’auto non pulita. Eppure le cose potrebbero ribaltarsi completamente.

Come potrebbero cambiare le cose d’ora in poi

Poco tempo fa abbiamo visto come in Russia sia illegale girare con l’auto sporca. La motivazione è molto semplice: la targa può diventare illeggibile e il parabrezza potrebbe limitare la vista del guidatore. Il soggetto che non pulisce la propria auto può addirittura rischiare una multa salatissima. Eppure, proprio in queste ore, è divenuta virale una notizia che vedrebbe la regola contraria come protagonista: non si potrà più portare a lavare il nostro veicolo in un autolavaggio a gettoni. La cosa si è diffusa repentinamente in Svizzera e ben presto potrebbe spargersi anche nella nostra nazione.

Ma perché sono stati presi ‘di mira’ questi luoghi per pulire i nostri veicoli? Scopriamolo subito assieme.

Perché verranno chiusi gli autolavaggi

Ebbene sì, d’ora in poi le cose in Svizzera cambieranno drasticamente: non si potranno portare più le auto a pulire la domenica. Gli autolavaggi resteranno infatti chiusi questo giorno di riposo e se si vorrà togliere la sporcizia si dovrà aspettare fino a lunedì. D’altronde, in Svizzera, la domenica è un giorno sacro santo e moltissime attività rimangono chiuse per mantenere questa pace e relax. Questa scelta potrebbe essere stata fatta anche per una questione di sprechi. Seppur si tratti solo di un giorno, moltissima acqua non verrà consumata ed è una cosa sicuramente molto positiva.

Insomma, chissà se presto questa decisione raggiungerà anche la nostra nazione. Staremo a vedere nel corso del tempo!