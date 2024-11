Acqua in bottiglia, l’unica che fa davvero bene ai reni è proprio questa: sull’etichetta ci trovi questa dicitura | Tutti i medici sono d’accordo

L’acqua in bottiglia che fa veramente bene ai reni è proprio questa, in quanto sull’etichetta ci deve essere questa dicitura, lo dicono i medici.

Bisogna bere circa 2 litri di acqua al giorno per poter essere idratati e mantenere in equilibrio il nostro organismo. Molti sottovalutano l’importanza di portarsi la borraccia sempre dietro, ma in realtà la scarsa idratazione porta problemi multipli al nostro organismo.

Non solo ai reni, ma anche alla pelle, alla nostra vitalità e così via. Se pensate che siamo fatti per il 60% di acqua, questo dovrebbe farvi capire quanto sia importante bere con costanza, senza aspettare di sentirsi assetati. Infatti come rivelano gli esperti, bisognerebbe sempre bere un bicchiere di acqua all’ora, piuttosto che mezzo litro tutto in una volta, se non vogliamo creare danni generali.

Non basta però bere la giusta quantità, ma l’acqua in bottiglia va anche scelta in maniera corretta, se vogliamo portare beneficio ai nostri reni. Quella che fa davvero bene è proprio questa, lo rivela la dicitura sull’etichetta.

L’importanza della giusta idratazione

Lo sappiamo, non è assolutamente facile bere 2 litri d’acqua al giorno, almeno non per tutti. Molti cittadini infatti, soprattutto in inverno, sentono poco la necessità di sorseggiare un bicchiere d’acqua fresca a temperatura ambiente (che sia inverno o estate ricordatevi che l’acqua fredda da frigo fa male), per questo motivo ci sono diversi trucchetti per riuscire a idratarsi nella maniera corretta.

Se fate una ricerca online troverete tutti i motivi per cui questa azione è fondamentale. Detto ciò, se pensate di dimenticarvelo, sappiate che potrete scaricare una delle varie app presenti nel vostro store dello smartphone, le quali invieranno una notifica al vostro dispositivo, ricordandovi appunto di gustare un bicchiere d’acqua. Così come la ormai famosa, borraccia motivazionale, che sta spopolando attualmente. Sarà il contenitore stesso che vi spronerà a bere la dose consigliata, dimenticarselo sarà impossibile.

Qualche acqua in bottiglia acquistare

Adesso che sapete come e quanta acqua bere, sarà bene che impariate ad acquistare l’acqua in bottiglia corretta, per fari sì che i vostri reni vi ringrazieranno. In primis, l’acqua dal rubinetto, se non siete sicuri che è praticamente poco calcarea come quella di montagna, fareste bene a non utilizzarla. Secondo, molti optano per il depuratore in casa, ed è un’ottima scelta, l’importante è cambiare i filtri con regolarità.

Per tutti coloro invece che optano per l’acquisto dell’acqua in bottiglia, sappiate che, se avete problemi di reni, dovrete acquistare quella oligominerale con un residuo fisso inferiore ai 50mg. Dovete leggere bene l’etichetta, lo dicono i medici. Ovviamente in commercio ci sono molte marche tra le quali scegliere, sempre in base a cosa cercate, da quella più diuretica a quella più leggera e così via.