Accidenti Esselunga: le uova spariscono dagli scaffali | Sono state richiamate per sospetto contaminazione

Esselunga ha richiamato alcuni lotti di uova fresche medie per una sospetta contaminazione microbiologica, attenzione a questo marchio

Esselunga, una delle principali catene di supermercati in Italia, è conosciuta per l’impegno nella qualità e sicurezza dei prodotti offerti ai suoi clienti. Fondata nel 1957, la catena ha sempre puntato a garantire un’esperienza di acquisto di alto livello, proponendo prodotti freschi e sicuri.

Con una vasta gamma di articoli tra alimentari e non, continua a essere un punto di riferimento per molti consumatori grazie alla sua attenzione verso la salute e il benessere dei clienti. Esselunga ha dimostrato ancora una volta questo impegno con un richiamo a scopo cautelativo, alcuni lotti di uova fresche medie da allevamento a terra, a causa di una sospetta contaminazione microbiologica.

Tutti i clienti sono stati invitati a controllare marchio e numero di lotto dei prodotti acquistati, ecco quali sono.

Richiamo delle uova Esselunga: lotti interessati e misure precauzionali

Il richiamo riguarda specificamente le uova fresche medie da allevamento a terra di categoria A, vendute in confezioni da 10 pezzi, prodotte per Esselunga Spa dall’azienda Gesco Sca. I lotti interessati dal richiamo sono:

4501159926 con scadenza 05/09/2024,

4679409926 con scadenza 07/09/2024,

4736619926 con scadenza 09/09/2024,

4282789926 con scadenza 12/09/2024

4179019929 con scadenza 14/09/2024.

Questi lotti sono stati prodotti nello stabilimento di Cascina Italia Spa, situato a Spirano, in provincia di Bergamo..

Esselunga e il suo fornitore hanno deciso di richiamare questi lotti come misura precauzionale, anche se la contaminazione microbiologica sospetta non è stata specificata ulteriormente. L’obiettivo principale è quello di garantire la massima sicurezza alimentare per i consumatori. L’azienda raccomanda di non consumare le uova con le date di scadenza e i numeri di lotto indicati. Chiunque abbia acquistato queste uova è invitato a restituirle al punto vendita Esselunga di acquisto, dove sarà possibile ottenere un rimborso o sostituzione del prodotto.

La sicurezza alimentare: una priorità per la catena di supermercati

Il richiamo delle uova a marchio Smart dimostra l’attenzione costante di Esselunga alla sicurezza alimentare, un valore fondamentale per l’azienda. La decisione di procedere al ritiro dei prodotti è stata presa in conformità con le normative italiane ed europee sulla sicurezza alimentare, che prevedono il richiamo immediato di prodotti con sospetta contaminazione o pericolo per i cittadini.

Esselunga, in collaborazione con i suoi fornitori, monitora attentamente la qualità dei prodotti lungo tutta la filiera produttiva, adottando misure di controllo rigorose per prevenire contaminazioni e garantire la freschezza e la qualità degli alimenti offerti nei suoi punti vendita. Pertanto, si invita tutti i cittadini a verificare attentamente le confezioni di uova acquistate e a rispettare le indicazioni fornite per garantire la propria sicurezza e quella delle loro famiglie.