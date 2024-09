5 euro, l’Italia ha deciso: addio per sempre a questo taglio | Ti conviene spenderli prima di questa data

Saluta per sempre le banconote da 5€. Da questa data dovremo dire addio a questo taglio. Spendile adesso prima che sia troppo tardi.

Gli euro sono la banconota più frequente in Europa, introdotta in Italia esattamente nell’anno 2000. Da quel momento in poi le cose sono cambiate e non in positivo. Ancora oggi sono in diversi a rimpiangere la lira, soprattutto i cittadini più anziani e che hanno potuto godersela a pieno. In queste ore è giunta una possibile novità riguardante la banconota da 5€.

Inutile dire che la notizia ha fatto immediatamente tendere le orecchie a tutti i collezionisti del mondo e preoccupare diversi italiani.

L’euro ha cambiato moltissimo le cose nella nostra nazione. Qualcuno sostiene che, dal momento in cui è stato introdotto, i prezzi di ogni cosa sono aumentati e gli stipendi hanno invece perso sempre più di valore. Ormai sono più di vent’anni che l’Italia ha l’euro, ma ancora oggi diversi cittadini sperano che venga presto tolto. Le banconote da 5,10,20,100€ e così via non hanno sicuramente entusiasmato e, come se non bastasse, dovremo fare presto i conti con un cambiamento.

Sembrerebbe infatti che dovremo presto dire addio alla banconota da 5€. Ma come mai? Scopriamolo subito.

Il cambiamento in arrivo

Non tutti sanno che, nel corso degli anni, sono state spesso coniate alcune monete da 5€. Generalmente però, lo scopo di queste rarità era soltanto per commemorare un determinato personaggio (come Raffaella Carrà o Ennio Morricone). La nuova paura che sta circolando è quella che vedrebbe queste monete al posto delle classiche banconote a cui siamo tutti abituati. Si pensa addirittura che ne siano state coniate già 30.000 e la notizia è divenuta immediatamente virale sui social.

Oltre a diventare un metodo di pagamento, queste monete potrebbe anche far impazzire i collezionisti di tutto il mondo e diventare un vero e proprio investimento.

Lo Stato che le ha già introdotte

Nonostante in Italia non siano ancora state messe in circolazione, in Portogallo la cosa è già stata praticamente confermata. Nel caso in cui dovessi dunque prenotare una vacanza in questo luogo, sappi che ben presto la classica banconota da 5€ non verrà più accettata. Inutile dire che la cosa ha ovviamente spaventato i cittadini europei e italiani, i quali non si sentono pronti a cambiare i 5€ a cui sono ormai abituati da tempo.

Insomma, non ci resta che vedere come proseguirà la cosa e se presto dovremo dire anche noi addio alle banconote.