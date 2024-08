4 denunce dai vicini, pazzesco: non fare i miei errori madornali | Ti cacciano nei guai

Così ti denunceranno: allarme vicini di casa, cosa possono fare

Sebbene il sogno di molti sia quello di prendere una bella villa in campagna, in montagna o al mare e godersi la tranquillità dell’essere soli e senza alcun disturbo, di fatto la maggior parte delle persone vive in condominio, oppure in villette a schiera.

Se da un lato questo è comodo poiché non si è mai completamente soli e quindi, al bisogno, si ha qualcuno vicino a cui chiedere aiuto, dall’altro lato se non si va d’accordo il rapporto può essere molto complesso ed arrivare addirittura a litigi e denunce.

Ecco quindi tutti i motivi per i quali puoi denunciare (o essere denunciato dal) il tuo vicino di casa: stai molto attento poiché, una volta compiuto questo passo, la strada è segnata.

Per cosa si può denunciare il vicino di casa

Purtroppo è molto frequente che tra vicini di casa si crei un rapporto non positivo. Da una semplice discussione non risolta, infatti, può nascere un litigio più profondo fatto anche di sgarri, insulti e dispetti che, in alcuni casi, può portare direttamente agli avvocati e al tribunale, soprattutto se si teme per sé stessi o per i propri famigliari. Il primo motivo per il quale si denunciano i propri vicini è quello più frequente, cioè quello di disturbo della quiete pubblica: affinché si configuri un reato, però, in questo caso il disturbo dev’essere arrecato a molte persone, quindi se si ha un vicino rumoroso prima di procedere è meglio chiedere agli altri inquilini del palazzo o abitanti della zona se anche loro percepiscono questo disagio. Sono un esempio di comportamenti ai limiti del reato l’uso prolungato di strumenti musicali o un cane che abbia a lungo.

Una fattispecie più rara ma più grave è quella invece della violazione di domicilio, che si configura quando il vicino di casa entra nell’abitazione o nelle pertinenze altrui sapendo di non averne il permesso, oppure vi si trattiene contro la volontà del proprietario.

I casi più rari

Un altro caso di denuncia tra i vicini è quello dell’interferenza illecita nella vita privata. Un esempio di comportamenti che possono portare a questa denuncia è quella delle riprese audio o video di un vicino di casa che si trova nella propria proprietà o comunque nelle sue pertinenze.

Affinché sussista un reato, però, è necessario che i comportamenti ripresi effettivamente siano pertinenti alla vita privata e quindi non siano normalmente visibili dall’esterno.