3 lavori più pagati in Italia: cifre oltre i 300mila euro l’anno e non serve la laurea

Quali sono i tre lavori più pagati all’interno della nostra nazione? Le cifre possono raggiungere persino i 300mila euro.

Se anche tu sogni un lavoro che ti faccia guadagnare delle cifre da capogiro, in questo articolo potrai scoprire quali sono i mestieri più retribuiti nella nostra nazione. A donarci questi interessanti dati è stato direttamente l’Istituto Nazionale di Statistica. La cosa veramente più assurda? Non tutti questi mestieri necessitano di una laurea e, alcune volte, potrebbe bastarti semplicemente il diploma.

Ecco dunque la lista dei lavori che potrebbero permetterti di guadagnare fino a 300mila euro ogni anno.

Non c’è cosa più bella al mondo di lavorare per vivere e non viceversa! Tutti quanti ambiamo infatti a trovare un mestiere che ci piaccia, ci occupi il giusto tempo e, soprattutto, ci permetta di toglierci i nostri sfizi senza alcuna fatica. Nella nostra nazione esistono degli specifici mestieri che potrebbero farti diventare ricco in un batter d’occhio. A rivelarci questa interessante realtà è stato l’ISTAT con un’indagine svolta nel 2021 ma che può essere considerata ancora oggi.

Insomma, ecco quali mestieri dovresti svolgere per permetterti una vita da sogno e tantissimi soldi.

Quali sono i mestieri più retribuiti in Italia

Per quanto riguarda la nostra nazione, sembrerebbe che il terzo lavoro più retribuito sia proprio quello del pilota d’aereo di linea. Chiunque svolga questo mestiere arriverà a guadagnare all’incirca 74.000€ ogni anno. In seconda posizione troviamo invece il medico, con uno stipendio annuo di ben 75.000€. Ad aggiudicarsi invece il primo posto, troviamo il notaio. Chiunque abbia un po’ di pazienza, forza di volontà con lo studio e decida di intraprendere questo percorso, potrebbe arrivare a guadagnare ben 265.000€ ogni anno.

Una cifra da capogiro che in pochi si sarebbero potuti immaginare. E se invece non si possiede alcuna laurea?

I lavori più retribuiti senza una laurea

Generalmente per poter ottenere un bel lavoro in grado di far guadagnare è necessaria una laurea. Tuttavia, se anche tu non sei disposto a studiare, potresti provare a fare il web marketing manager. Questo lavoro è in grado di fare fruttare all’incirca 57.000€ ogni anno ed è sicuramente tra i più redditizi della nostra nazione. In alternativa potresti provare a fare l’e-commerce manager o il digital marketing manager. In ognuno di questi casi non avrai bisogno di uno specifico percorso formativo e potrai cavartela anche semplicemente con un po’ di talento.

Che aspetti quindi a cominciare almeno una di queste carriere? Il tuo portafogli ti ringrazierà!