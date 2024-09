1000 posti vacanti, non serve laurea né esperienza: il Ministero della Giustizia cerca autisti in tutta Italia

1000 posizioni aperte in tutt’Italia. Il Ministero della Giustizia sta assumendo autisti senza laurea. Ti basterà avere il diploma.

Se anche tu sei disoccupato o vuoi cambiare lavoro perché non ti appaga abbastanza, in questo momento il Ministero della Giustizia sta facendo delle assunzioni a gogo. Sono esattamente 1000 i posti vacanti in giro per tutt’Italia e i requisiti necessari potranno comprendere una buona fetta della popolazione. Non aspettare un secondo di più e sfrutta questa importante occasione.

Ecco dunque entro quando poter fare domanda e quali saranno i requisiti che dovrai possedere per essere un perfetto candidato.

Oggigiorno si sa, essere assunti a tempo indeterminato e con delle maggiori sicurezze è veramente molto difficile. Se però anche tu sei stanco dei lavori precari, sottopagati, stagionali o che si svolgono in un ambiente non appagante, allora in questo articolo potrai trovare la soluzione perfetta per te. Il Ministero della Giustizia sta permettendo a moltissimi italiani di ottenere finalmente il lavoro dei sogni. La cosa interessante? Non servirà una laurea ma ti basterà il diploma di maturità!

Candidarsi è veramente semplice e, nel caso in cui dovessi essere preso in considerazione, potrai finalmente dare una svolta alla tua vita.

Perché candidarsi come autista per il Ministero della Giustizia

In queste ore è stato pubblicato un bando dal Ministero della Giustizia per ben 1000 autisti della nostra nazione. Come detto precedentemente, basterà possedere un diploma per essere assunti a tempo indeterminato. L’autista assunto dovrà occuparsi del trasporto di merci e di persone e le sedi di lavoro si trovano in gran parte del nostro Paese. Come se non bastasse, non sarà importante avere esperienza pregressa e sarà necessario aver compiuto i diciotto anni d’età.

La data di scadenza entro cui fare domanda è il 25 di settembre del 2024. Ma ecco però tutti gli altri requisiti necessari.

Cosa possedere per fare domanda

Oltre a quanto appena elencato, sarà necessario che il candidato possegga la cittadinanza italiana, goda dunque di tutti i diritti civili e politici e non sia mai stato escluso dall’elettorato politico attivo. Inoltre, sarà fondamentale che la persona non sia mai stata destituita o dispensata dall’impiego di una pubblica amministrazione (per insufficiente rendimento) e che non possegga alcuna condanna penale per reati che potrebbero compromettere l’assunzione. Infine, sarà necessario che gli uomini non abbiano alcun obbligo di leva e che il candidato abbia un’idoneità psico-fisica.

Soltanto con questi requisiti potrai dunque candidarti come autista per il Ministero della Giustizia. Non perdere occasione.