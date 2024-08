1000 Posti liberi e non serve esperienza: contratto per Autista a servizio del Ministero | Basta un click per candidarsi

Il Ministero cerca 1000 autisti senza esperienza, presentare la domanda per candidarsi è molto semplice, basta un click. Proseguite nella lettura e capirete cosa dovrete fare di preciso per partecipare a questo concorso.

Sono molti i cittadini che tengono d’occhio quotidianamente i concorsi pubblici che di sovente vengono pubblicati, per cercare superare le ardue prove di selezione. I motivi per entrare nel pubblico sono svariati c’è chi ci prova perché vuole cambiare lavoro e chi per trovare lavoro, essendo magari disoccupato da un po’.

Spesso i requisiti minimi per poter partecipare sono molto selettivi motivo per cui una grossa fetta di popolazione viene esclusa in automatico. Diciamo che non è sempre facile poter accedere a determinati ruoli, in quanto basta non avere il titolo di studio adatto e si è automaticamente esclusi.

Per questo, pensando di fare cosa gradita, volevamo portare alla vostra attenzione una nuova offerta di lavoro indetta dal Ministero stesso, il quale necessita di 1000 autisti senza esperienza. Ecco cosa dovete sapere.

Requisiti concorso per 1000 autisti presso il Ministero

Prima di svelarvi tutti i maggiori dettagli di questo nuovo concorso indetto dal Ministero, in merito all’assunzione di 1000 posti per autisti, sappiate che i requisiti richiesti sono:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti politici e civili;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

condotta incensurabile;

non essere stati dispensati o destituiti dalla pubblica amministrazione;

non avere riportato condanne penali;

idoneità psico-fisica all’impiego;

per gli uomini devono essere in regola per quanto riguarda l’obbligo di leva.

Ve li abbiamo riportati in grandi linee, naturalmente per leggerli nel dettaglio dovrete recarvi nella pagina ufficiale del concorso stesso.

Ecco cosa fare per candidarsi

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per assumere 1000 autisti diplomati per condurre mezzi a motore per trasporto di persone e cose, nell’area Assistenti, ex area funzionale seconda, come si legge nella descrizione della mansione. Non è richiesta esperienza, bisogna essere però maggiorenni, avere la patente B da almeno 3 anni con almeno 18 punti caricati al suo interno e non bisogna essere incorsi nella sospensione della patente nei tre anni antecedenti alla presentazione della domanda.

Se in possesso di tutti i requisiti, dovrete recarvi sul sito web ufficiale del concorso e presentare la domanda entro il 25 settembre 2024, seguendo tutte le indicazioni che vi verranno proposte. Qui otterrete inoltre tutte le indicazioni per come affrontare l’esame, essendoci soltanto 1000 posti, capirete bene che gli ammessi dovranno sostenere delle verifiche per poter essere ritenuti idonei.