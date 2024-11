Tristezza a Mediaset: purtroppo il conduttore non ce l’ha fatta stavolta | La notizia è apparsa su tutti i giornali

Caos a Mediaset in quanto la notizia è diventata virale nel giro di poco, questa volta il conduttore non ce l’ha fatta e il pubblico è rimasto senza parole.

Il pubblico ha un rapporto molto familiare con la televisione, nel senso che quando prendono il telecomando in mano, sanno quasi sempre, soprattutto in base all’ora, su quale canale sintonizzarsi. Non tutti fanno zapping sfrenato, molti cambiano canale in base agli orari del palinsesto.

Sono molti che parlano di quel determinato programma o di quel determinato conduttore con affetto, rivelando come i vari show gli facciano compagnia durante la giornata. Immaginatevi una persona sola, un conto è sentire silenzio ovunque e non parlare con nessuno, diverso è invece accendere la tv e interagire quasi con i vari programmi, magari mentre si coccola il proprio animale domestico sul divano.

Ci sono quindi, quei programmi che entrano nel cuore dei fan e questo particolare show è uno tra quelli, eppure questa volta il conduttore Mediaset non ce l’ha fatta, la notizia è diventata virale, neanche lui ha fatto il miracolo.

La decisione di Mediaset

Prima di proseguire con il discorso di apertura, ci sarebbe anche un’altra questione per cui Mediaset è finita sotto i riflettori e non si sa di preciso come finirà questa storia. Come riportano dal Leggo, l’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, sarebbe stato invitato a Belve, di Francesca Fagnani sulla Rai, per parlare probabilmente di tutto quello che è successo, dopo il servizio di Striscia la Notizia.

Per il momento pare che dal Biscione non avrebbero firmato la liberatoria, come rivela il Fatto Quotidiano: “I vertici del Biscione non firmano la liberatoria che permetterebbe al conduttore di “Diario del Giorno” di partecipare a una trasmissione di una rete concorrente…”. Non sappiamo quindi se Andrea parteciperà a una delle chiacchierate graffianti di Francesca, per ora il pubblico, aspetta con ansia l’intervista da del Debbio il 28 novembre a Dritto e Rovescio.

Il conduttore non ce l’ha fatta

La rete sta attualmente chiacchierando in merito a Mediaset, non solo per il tema Giambruno, ma anche per quei numeri che hanno lasciato tutti quanti senza parole, in merito agli ascolti della puntata andata in onda qualche sera fa del Grande Fratello. Come riporta Alessandro Rosica su Instagram, il reality ha raggiunto il 13,9% di share, mentre Belve il 7,1% e a essere incoronata regina della serata è stata la fiction Rai, Libera, che ha raggiunto il 18,8% di share.

Neanche Alfonso Signorini è riuscito a fare il miracolo contro Lunetta Savino. Come rivelano da Libero Magazine, questo valore è stato il più basso di questa nuova edizione del Grande Fratello e molti fan hanno paura che Pier Silvio Berlusconi possa decidere di chiudere in anticipo com’è successo a, La Talpa. Sarà così?