Totti e Ilary, la conferma dei paparazzi: ecco il ritorno di fiamma più atteso | Spaccatura risolta in una notte

Torniamo a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi e delle loro nuove vite, in quanto gli argomenti più cercati sono il ritorno di fiamma e l’udienza che dovranno affrontare i due, ecco di cosa stiamo parlando.

Sono state una delle coppie più belle e più seguite di sempre quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi. Il loro amore nato sugli spalti, durante le partite della Roma, ha fatto sognare i fan, i quali speravano anche loro di avere una storia come la loro.

Dopo la mitica maglietta con la scritta “6 Unica” poi, gli “occhi a cuoricini” sono comparsi un po’ a tutti, anche ai tifosi che allo stadio ci andavano soltanto per vedere l’ex Capitato della “maggica” in azione. Nel corso degli anni Francesco e Ilary sono diventati sempre più “una cosa sola”, si sono sposati e hanno messo al mondo tre stupendi ragazzi che sono, Cristian, Chanel e Isabel.

Tutto procedeva con la solita magia che li contraddistingueva, finché la notizia del loro divorzio ha scioccato tutti. Dopo anni da quella comunicazione, oggi si è tornati a parlare di loro come un binomio piuttosto che a due monomi indipendenti. Spieghiamoci meglio.

La nuova vita di Ilary Blasi e Francesco Totti

Se dovessimo fare un refresh di tutto quello che è successo tra Francesco Totti e Ilary Blasi, da quando nel 2022 hanno annunciato la fine del loro matrimonio, non basterebbero probabilmente due pagine. Sicuramente dopo l’uscita di Unica su Netflix e la tensione per i rolex, abbiamo sentito un po’ di tutto.

A prescindere da quelli che sono stati considerati fatti reali intrecciati ai vari rumors fino ad arrivare ai fatti mai totalmente capiti, come “il ragazzo del caffè”, i fan hanno assistito impotenti alla rottura di una coppia molto amata, i quali hanno ritrovato l’amore con i loro nuovi partner. Bastian Muller per Ilary e Noemi Bocchi per Francesco. Ma sarà veramente tutto rose e fiori tra loro?

Ilary e Bastian: c’è il ritorno di fiamma

Sono molti i fan che sperano di rivedere Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme, ma pare che dovranno rassegnarsi, in quanto, almeno per il momento, un ritorno di fiamma è escluso. I due ex coniugi continuano i loro dissidi in tribunale, con la sentenza di divorzio, anche se, come sentito da Diva e Donna e Verissimo, i due ex sarebbero pronti a sventolare la bandiera bianca, per cercare di vivere civilmente, soprattutto per il bene dei loro figli.

Cosa succederà tra i due è ancora un mistero, quello che invece possiamo capire è che i rumors che vedevano Ilary e Bastian Muller in procinto di dirsi addio, erano soltanto fake, visto che i due, come riportato da Chi, sono apparsi sorridenti e più innamorati che mai. Ritorno di fiamma che ha incendiato le copertine dei rotocalchi.