Tony Effe, ma quale dissing? Era tutto organizzato | Fedez aveva architettato lo show: ecco la prova

Per un motivo o per l’altro il nome di Fedez è sempre sotto i riflettori, mai come in questi giorni però, dopo il dissing con Tony Effe. Ma c’è chi sostiene che sia tutto architettato, sarà veramente così?

In questi ultimi mesi l’hype del momento è sicuramente incentrato sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez, i quali dopo essersi lasciati hanno scioccato i fan. In pochi avrebbero pensato che tra i due sarebbe finita così male, alla fine si erano tanto amati e adesso quel sentimento è sparito lasciando il posto a odio e frecciatine al veleno.

Da quel momento abbiamo visto di tutto o meglio non abbiamo più visto i volti bellissimi di Leone e Vittoria, una vera novità nell’ex casa Ferragnez. Così come i follower, non erano pronti a vedere queste due nuove versioni dei loro beniamini con le loro rispettive nuove vite, che stanno facendo molto discutere.

Andando avanti con la modalità rapida di parecchi mesi, siamo giusti a pochi giorni fa, quando il dissing tra Fedez e Tony Effe è ufficialmente iniziato. C’è chi sostiene che sia tutto organizzato, altri invece hanno già comprato i pop corn, in quanto questa storia sembra tutto tranne che finita.

Il dissing tra Tony Effe e Fedez

Per chi non lo sapesse, il dissing, è quello che succede nel mondo del rap, quando due o più rapper utilizzano le loro canzoni per portare avanti il loro duello mediatico. Una volta si usavano le spade, adesso l’autotune e il microfono. Detto ciò, lontani sono i tempi di quando Fedez e Tony Effe erano amici, adesso volano stracci, con Federico che lo accusa di avergli negato un duetto e con Nicolò che gli dà del “bugiardo” pubblicamente, in occasione del suo tour.

In seguito è successo di tutto, ognuno con una propria canzone ha punzecchiato l’altro, uno parla di Chiara Ferragni, l’altro parla di Taylor Mega, mettendo in mezzo anche Niky Savage, definito a detta di molti, come possiamo leggere su, Il Messaggero come: “Hai chiesto alla mia brutta copia”. Ovviamente le canzoni continuano e i fan sono curiosi di sentire il nuovo singolo che uscirà del cantante di Sesso e Samba, intitolato semplicemente, Chiara. Non ci va di certo una scienza a capire quale sia il fulcro di questa canzone, non credete?

L’importante è che se ne parli

In merito a questo dissing tra Fedez e Tony Effe, abbiamo capito che il duello tra rapper è soltanto all’inizio, in quanto non finirà tanto presto secondo i beninformati. In merito a questo però c’è chi sostiene che questa manovra sia soltanto un modo per farsi pubblicità.

A spiegarlo meglio è direttamente Gennaro Casciello dal suo canale TikTok, le cui parole hanno diviso l’opinione pubblica. Vi riportiamo il video social in modo che possiate farvi una vostra idea in merito. Sarà veramente così? Fedez ha toccato i punti giusti con Tony Effe soltanto per farsi pubblicità? A voi la parola.