Stefano De Martino, lite furibonda in Rai: volano parole irripetibili | La telecamera riprende tutto

Volano stracci in Rai tra Stefano De Martino e un personaggio illustre, i fan sono rimasti senza parole eppure è successo veramente come riprendono le telecamere. Cosa sarà successo?

Stefano De Martino non ha bisogno di presentazioni, in quanto ha sempre generato molta attenzione ed entusiasmo su di lui, fin dal suo esordio ad Amici in veste di ballerino. In quegli anni i suoi fan li lasciava senza fiato dopo ogni Déboulé o Plié perfetti.

In seguito ha appeso le scarpette al chiodo e ha iniziato a vestire i panni del conduttore e ci ha preso talmente gusto che oggi il suo fedele pubblico non potrebbe pensare di non vedere più il suo nome scritto nel palinsesto.

La sua bravura è cosa risaputa per quello non stupisce il fatto che da Viale Mazzini abbiano provato a cedergli il testimone dopo Amadeus, fuoriclasse impossibile da imitare, ma se c’è qualcuno che possa sperare di prendere il suo posto, quello forse è proprio l’ex di Belen. A ogni modo, abbiamo assistito a una bagarre tra Stefano e un personaggio illustre. Nessuno può dire che De Martino non sia empatico con i suoi concorrenti.

Stefano De Martino e le sue parole

In merito alla vita lavorativa di Stefano De Martino, sappiamo che sta andando alla grande alla conduzione di Affari Tuoi, al pubblico piace e anche se la mancanza di Ama la sentono in molti, lui sta riuscendo piano piano a fare brezza nel cuore dei più scettici. C’è anche un altro aspetto che interessa il popolo del web, cioè la sua vita privata.

Stefano ama molto suo figlio Santiago e nonostante la rottura da Belen Rodriguez, il conduttore cerca di far di tutto per passare più tempo possibile con suo figlio. Ecco che cosa ha rivelato qualche giorno fa a, Il Messaggero: “Registro Affari tuoi durante la settimana, perché il weekend è dedicato a lui. Sta crescendo e ha sempre più bisogno della mia presenza…”, rivelando di fare i doppi turni pur di poter tornare da lui nel week end.

Stefano e la bagarre con il Dottore

Stefano De Martino, come ha rivelato lui stesso, sta seguendo una linea di conduzione diversa, in merito al “suo” Affari Tuoi: “Gioco contro il sistema e contro il dottore, tifo sempre per i concorrenti e siccome la stagione è partita da poco e ci sono state parecchie vincite…”. Per questo non stupisce il fatto che Stefano ha preso le parti della concorrente Vittoria qualche giorno fa.

Dopo aver perso il pacco da 50mila euro per un tranello del Dottore, De Martino apostrofa in maniera ovviamente scherzosa, l’astuto stratega come un: “Pezzo di fango”, generando le risate del pubblico presente. Non è bastata neanche la sua bachata perfetta a portare fortuna a Vittoria, alla fine è dovuta andare via con soli 50 euro, dicendo addio all’ultimo pacco con 30mila euro.