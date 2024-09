Sophia Loren, addio all’attrice più iconica: scomparsa ‘alla sua maniera’ | Fan in lacrime

Sophia Loren compie 90 anni e per molti tutto questo farebbe presagire a un addio, d’altronde l’attrice per quanto i fan ne sarebbero distrutti, ne avrebbe tutti i diritti. Ecco di cosa stiamo parlando.

Non ha bisogno di presentazioni Sophia Loren, la cui fama la precede a livello internazionale. Più che definirla come una Dea scesa in terra non possiamo, in quanto non ci sono abbastanza aggettivi per descriverne la bellezza, l’eleganza e il suo smisurato talento nel campo della recitazione.

Ogni film della Loren rilasciava talmente tante emozioni al pubblico che quasi mancava il fiato durante le ore di trasmissione. L’attrice è sempre stata inarrestabile e un’icona per tutti per quel suo stile sempre impeccabile, nonostante la sua infanzia non sia stata tutta rosa e fiori, con tenacia, è riuscita a realizzare il suo grande sogno.

Ebbene sì, Sophia possiamo definirla come una vera star, di quelle che il nome sulla Walk of Fame, se lo sono meritato al 100%. Eppure, in occasione del suo compleanno, per molti suoi fan questo potrebbe essere un addio, l’Italia è triste ma l’iconica attrice potrebbe aver preso questa decisione anni fa.

Sophia Loren tanti auguri

La Diva senza tempo, la bella e brava Sophia Loren il 20 settembre ha compiuto 90 anni e il mondo, oltre a farle gli auguri sui social, inizia a fare un ripasso di tutte le onorificenze vinte dall’inizio della sua carriera a oggi. Sono talmente tante che è difficile tenerne il conto. Da quando ha iniziato ad avere successo, l’attrice ha vinto due Premi Oscar, cinque Golden Globe, un Leone d’Oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes e un Orso d’Oro alla carriera al Festival di Berlino.

Inoltre nel 2020 ha vinto il David di Donatello per la Migliore attrice protagonista, nel film diretto da suo figlio Edoardo, La vita davanti a sé. La Loren inoltre detiene il record per essere stata l’attrice più anziana ad averlo vinto, segno che per lei l’anno di nascita è solo un numero.

L’addio al cinema della Celebrità

Ed è stato proprio nel 2020 che Sophia Loren ha regalato al suo grande pubblico la sua ultima interpretazione. Da quel momento non l’abbiamo più vista davanti a una cinepresa, motivo per cui, nel giorno del suo compleanno, in molti sostengono che l’attrice abbia definitivamente chiuso con il mondo del cinema, dicendo addio alla telecamera forse per sempre. Per quanto questa notizia, se confermata, farebbe dispiacere a tutti, c’è anche da dire che con il suo curriculum la Loren la sua meritata pensione se l’è sicuramente meritata.

A prescindere da tutto, le facciamo tanti auguri di buon compleanno anche noi, con la speranza che il suo volto possa comparire di nuovo sul grande schermo anche se, qualunque possa essere la sua decisione, dagli annali del cinema, il suo nome non sparirà mai.