Sicilia, la pizza migliore la fanno solo qui: è così leggera che ne mangi due di fila | Meglio di Napoli

Volete sapere dove trovate una delle pizze migliori d’Italia? Ebbene oltre a Napoli, la Sicilia arriva subito dopo, in quanto i riconoscimenti che hanno ottenuto sono notevoli. Una pizza talmente tanto leggera che ne mangerete due senza accorgervene.

La pizza è uno dei piatti più buoni della tradizione culinaria italiana tant’è che è diventato un piatto internazionale, da tanto che è amata. Ogni Stato la personalizza come meglio crede anche se per mangiare la versione autentica ovviamente è da noi che dovete venire.

Nel corso degli anni, in ogni regione si svolgono diverse competizioni per appurare chi la cucina meglio e i record sono ormai svariati. Oltre Napoli che ovviamente è la città regina per la preparazione di questo piatto che è partito proprio da li, sono molte le città che le fanno concorrenza.

Per farvi un esempio in Sicilia hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti grazie alla loro pizza considerata una tra le migliori d’Italia. È talmente leggera che riuscirete a mangiarne due senza neanche rendervene conto.

I premi del Gambero Rosso

Procediamo illustrandovi in primis i riconoscimenti e premi assegnati dal Gambero Rosso “in persona” alle varie pizze/pizzerie. Le pizzerie italiane premiate si sono distinte per sapori unici, ingredienti di alta qualità e l’attenzione al dettaglio. Coloro che sono state rese degne di nota hanno ottenuto il prestigioso premio “Tre Spicchi” per le varie pizzerie al piatto e “Tre Rotelle” per le pizzerie al taglio.

Pare proprio che non ci accontentiamo mai, in quanto ci sono svariate pizzerie che sono riuscite a rendere ancora più perfetto un piatto che ha raggiunto questo stato fin dagli esordi. La pizza continua a far sognare e i pizzaioli continuano a voler stupire i commensali con gusti sempre nuovi e prelibati.

I riconoscimenti vinti in Sicilia

Oltre Napoli che si sa, qui di riconoscimenti ce ne sono parecchi, d’altronde la pizza è nata proprio qui, sappiate che tra le tante regioni, la Sicilia è quella che ha fatto furore, in quanto di riconoscimenti che le sono stati assegnati dal Gambero Rosso ce ne sono parecchi. In merito al premio “Tre Spicchi”, sull’isola hanno vinto ben 7 pizzerie: Archestrato di Gela, Da Clara, L’Orso, La Braciera, Piano B, Verace Elettrica e Saccharum.

Per quanto riguarda invece il premio “Tre Rotelle” ad aver vinto è stata la pizzeria d’asporto: L’Orso in Teglia. Infine oltre questi, sappiate che la pizzeria That’s Amore di Raffadali ha vinto il “Premio Speciale Petra Molino Quaglia Ricerca e Innovazione“ e il “Premio Speciale Levoni Pizza e Territorio – Le migliori interpretazioni della tradizioni locali” è andato alla pizzeria Sitari.