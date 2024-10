Sfera Ebbasta, la corsa in ospedale e l’annuncio pochi secondi fa | Attimi di terrore per i fans

Sfera Ebbasta corre in ospedale: l’annuncio è arrivato

Pseudonimo di Gionata Boschetti, Sfera Ebbasta è un rapper italiano tra i più apprezzati del momento. Le sue attività musicali sono iniziate tra il 2011 e il 2012 quando, in totale autonomia, ha iniziato a caricare qualche video su Youtube: sebbene non sia stato facile emergere, oggi si può dire con assoluta certezza che il suo sia uno dei nomi più conosciuti nel settore.

Come tutti i rapper e gli artisti che appartengono a questo genere, Sfera Ebbasta non è esente da critiche e polemiche. Una delle più consistenti risale al 2018 quando avrebbe dovuto tenere un concerto presso una discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. Poco prima della sua esibizione, però, qualcuno ha iniziato a spruzzare spray al peperoncino e, a causa del fuggi fuggi dalla discoteca, ha ceduto la balaustra del ponte del fossato davanti alla porta del locale. In quell’incidente, sono morte sei persone.

Di recente, poi, il suo nome è tornato sulle prime pagine di tutti i giornali e di tutte le pagine di gossip: i fan hanno tremato per la paura, ciò che è successo è letteralmente sconvolgente e per il loro beniamino hanno temuto il peggio.

Sfera Ebbasta corre in ospedale

A comunicare di essere stato in ospedale nelle scorse ore è stato proprio lui sui propri social. Sfera Ebbasta, infatti, su Instagram ha rivelato ai propri follower di essere stato al San Raffaele di Milano, clinica molto rinomata, dove ha svolto un check-up completo chiamato Full Body Scan, a suo dire estremamente valido poiché in grado di rilevare pressoché ogni patologia. Se da un lato, sulle prime, i fan si sono preoccupati poiché hanno temuto che il rapper avesse dovuto fare quell’esame per qualche problema di salute, in un secondo momento la paura è diventata rabbia.

Quando Sferaebbasta ha rivelato il costo di quell’esame, circa 2500 euro, i fan si sono scagliati contro di lui con critiche e polemiche, molte delle quali incentrate sul fatto che, chi non può permettersi queste spese, deve aspettare anche anni prima di riuscire a fare una visita.

Le critiche sui social

Sono molte le critiche che, in queste ore, stanno inondando Sfera. “Grazie per il prezioso consiglio da cafone arricchito dissociato dalla realtà che consigli esami in regime privato alla modica cifra di 2500 euro” scrive un utente, a cui fa eco un altro che chiede: “Chi se lo può permettere?“. Il cantante, però, non ha risposto.