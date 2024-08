Sanremo 2025: Carlo Conti dà un calcio a passato e rivoluziona tutto | Quello di Amadeus resterà un ricordo

Sanremo accoglie Carlo Conti, cambierà tutto: cosa aspettarsi

Dopo tanti anni di conduzione e direzione di Amadeus, il Festival di Sanremo nel 2025 passerà nelle mani di Carlo Conti. Il conduttore, che non è nuovo alla sfida, accoglie però una missione delicata, che è quella di imporre il proprio stile all’evento musicale senza fargli perdere la fama e il successo che Amadeus gli ha donato, in questi anni.

Ogni conduttore ha le proprie idee e fa le proprie scelte, condivisibili o meno. Se Amadeus si è aperto ai giovani, anche a quelli meno conosciuti ed ha preferito alcune regole, Carlo Conti invece ha già annunciato qualche cambiamento e questo sta già facendo chiacchierare gli italiani.

Ecco quindi cosa ci si deve aspettare dal Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti e, soprattutto, quali sono le cose a cui dovremo dire addio.

Carlo Conti arriva e cambia tutto: le novità

Non ci sono gigantesche novità rispetto al Festival di Sanremo di Amadeus, secondo quanto Carlo Conti ha fatto sapere fino ad oggi. Una novità apprezzata da molti è il ritorno delle Nuove Proposte, che in totale saranno quattro. Queste si sfideranno in un torneo a eliminazione diretta: i due finalisti, nella serata dedicata alle cover, si sfideranno e infine si decreterà il vincitore. La serata delle cover, a proposito, rappresenterà una vera e propria pausa dalla gara e la classifica di quella serata non influirà in alcun modo sul risultato finale, quindi sul percorso che ogni artista fa con il proprio inedito.

Diminuisce anche il numero di cantanti in gara che, se nella scorsa edizione Amadeus l’aveva portato a 30, quest’anno ha come limite 24. Come nei Festival di Amadeus, tutti i cantanti si esibiranno fino alla serata finale e non sono previste eliminazioni. Qualche cambiamento, infine, anche sull’elezione del vincitore.

Cosa cambia alla finale

Durante la serata finale, dopo che tutti i cantanti si sono esibiti, così come succedeva nei Festival di Amadeus si elencheranno le prime cinque posizioni in classifica, secondo i giudizi espressi dal televoto, dalla giuria delle radio e infine dalla sala stampa, tv e web.

A questo punto, però, diversamente dai Festival di Amadeus, i voti che verranno espressi durante l’esibizione di questi primi cinque classificati si sommeranno a quelli raccolti durante tuta la serata: in questo modo, i voti espressi durante tutta la serata serviranno a stabilire la posizione in classifica del cantante e nessuna preferenza andrà persa.