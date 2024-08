Quiz Matematico: anche Einstein avrebbe avuto qualche dubbio | Gli ingegneri ci mettono 20 secondi

In rete sta spopolando un nuovo quiz matematico che vi lascerà senza fiato. Sta mettendo in crisi molti utenti, forse anche lo stesso Einstein avrebbe dovuto rifletterci qualche secondo in più. E voi lo sapete risolvere?

Le vacanze sono arrivate e la prima cosa che fa la maggior parte degli italiani quando si prepara per andare in ferie è mettere in valigia i libri o il tablet, dipende se siete puristi o meno e ovviamente non possono mancare i libri di sudoku, enigmistica e così via per rilassarsi sotto l’ombrellone.

Naturalmente esistono anche le varie app per risolverli online, ma sicuramente la bellezza di scrivere le soluzioni sulla carta, sentendo il profumo della stampa non ha prezzo, diciamo che con la tecnologia è tutto più sterile, ma ovviamente sono gusti ognuno è libero di fare come vuole.

Ad ogni modo, visto che vi vediamo troppo rilassati in spiaggia o in montagna, vogliamo portare alla vostra attenzione un quiz matematico che sta spopolando in rete in questi giorni. Sta mettendo in crisi in molti, forse soltanto gli ingegneri lo risolveranno in 20 secondi. Volete provare a batterli?

Il quiz matematico che sta facendo movimentando la rete

Tra i vari rompicapo e passatempi che potete cercare di risolvere in spiaggia o a casa in pausa pranzo, sicuramente i quiz matematici sono abbastanza complessi in quanto bisogna avere un’apertura mentale non solo per i conti ma anche per la logica. Ci sono menti più predisposte di altro ma non conta nulla il grado di studio o l’intelligenza. Non tutti siamo bravi nelle stesse cose, c’è chi è più portato per la scrittura per esempio, chi per la pittura e chi per la matematica ma questo non vuol dire che una persona è più intelligente di un’altra, semplicemente si è più portati per altro.

Ricordatevi poi che la determinazione può farvi raggiungere qualunque risultato, ci vuole soltanto allenamento, come per tutte le cose e con questo quiz matematico è la stessa cosa. Dunque, le regole sono semplici, noi vi riportiamo cinque righe di operazioni matematiche e voi dovete capire il motivo di quel risultato che con le addizioni poco c’entra. Provate a risolverli ce la potete fare:

8 + 2 = 16106

5 + 4 = 2091

9 + 6 = 54153

7 + 5 = 35122

20 + 3 = 602317

Come avrete capito questi calcoli non corrispondono alle somme che vogliono farci credere ed è qui che la vostra abilità matematica entra in gioco. Avete capito come trovare la soluzione?

La soluzione del quiz matematico

Siamo giunti al momento che tanto aspettavate, ecco la spiegazione di come risolvere questo quiz matematico che sta facendo impazzire molti utenti sui social. Chissà in quanti secondi, il geniale Einstein l’avrebbe risolto? Pare che gli ingegneri ci abbiano messo 20 secondi a risolverlo voi ci siete riusciti?

A ogni modo vi riportiamo la soluzione della prima operazione: 8 +2 = 16106 (8 X 2 = 16 8 + 2 = 10 8 – 2 = 6 ). Difficile vero? Se l’avete capito subito complimenti, se non ce l’avete fatta non fatevene un cruccio non era per nulla semplice, esercitatevi così per i prossimi sarete una scheggia.