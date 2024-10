Mi dispiace, tu rimani a casa | Piersilvio Berlusconi se la prende con Signorini: cancellato immediatamente

Pier Silvio Berlusconi ha intimato ad Alfonso Signorini di restare a casa, senza se e senza ma. Alla fine è confermato è stato cancellato immediatamente dal palinsesto per la tristezza dei fan.

C’è chi resta nella Casa e chi a casa propria. Nel primo caso, i gieffini possiamo vederli praticamente 24 ore su 24 in televisione, in quanto le telecamere del reality più spiato di sempre non li abbandonano mai.

Ultimamente al Grande Fratello ne stiamo vedendo di tutti i colori, tra litigi e richieste di uscite anticipate, dai piani alti di Mediaset, tremano al solo pensiero di vedere parecchie volte la porta Rossa aprirsi prima del tempo.

Nel secondo caso invece, è Alfonso Signorini che potrà restare tranquillamente in panciolle insieme alla “sua” Tata Bina, per volere di Pier Silvio Berlusconi. Con quell’addio dal palinsesto gli animi dei fan appaiono confusi e preoccupati. Ma cosa sarà successo?

Una notizia preoccupante per gli appassionati del Grande Fratello

In merito al Grande Fratello, questa edizione è da poco iniziata e già starebbe facendo venire i “capelli bianchi” ad Alfonso Signorini, eufemismo a parte. Ultimamente la tensione si taglia con un coltello all’interno della Casa, in quanto per alcuni gieffini e mi raccomando non chiamateli più nip e vip, la permanenza pare essere diventata insostenibile.

Abbiamo Enzo Paolo Turchi, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato che parlano di uscita anticipata così come l’ultimo concorrente è anche stato protagonista del litigio con Iago Garcia e anche del rimprovero da parte di un’autrice, dopo le sue parole verso Yulia Bruschi. Non si sa cosa succederà nelle prossime puntate e soprattutto tra le prossime nomination.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi

In merito a tutto questo caos che sta succedendo al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha anche un altro grattacapo, cioè quello di rimanere a casa il giovedì sera per volere dell’ad di Mediaset. Se all’inizio infatti Pier Silvio Berlusconi aveva pensato a due serate a settimana dedicate al reality, adesso nel palinsesto lo vediamo soltanto il lunedì sera. Scelta anche resa necessaria pare, per l’inizio della nuova stagione di Don Matteo, proprio il giovedì sera.

A prescindere da quali siano le ragioni di questa contromossa che non c’è dato sapere, vi possiamo dire che durante la giornata potrete vedere su diversi canali e a diversi orari le varie dirette del reality più spiato di sempre, come per esempio gli appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì alle 13:30 e alle 19:20 su Canale 5.