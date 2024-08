“Mi da 50€ a fine serata”: spunta un retroscena dal passato di Fedez | Nessuno può crederci

Altra notizia shock su Fedez, questa non se la sarebbe mai aspettata nessuno

Sono ormai settimane che Fedez è sulle prime pagine dei giornali di gossip. Questi ultimi anni, infatti, sono particolarmente intensi per lui. Prima c’è stata la malattia, che l’ha costretto a un’operazione chirurgica e a un lungo periodo di stop.

Successivamente, la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, sua moglie e madre dei suoi Leone e Vittoria, ha comportato un altro dolore profondo per il rapper, che si è trovato a dover ricostruire la propria quotidianità.

Al suo fianco, però, sempre gli amici e la famiglia, che non l’hanno mai abbandonato anche nei momenti più difficili. Nelle ultime ore un’altra indiscrezione sta facendo parlare di Fedez: ecco di cosa si tratta.

Fedez, cos’ha detto Ghali di lui

Ghali e Fedez si sono conosciuti molto tempo fa, quando il primo aveva 17 anni e il secondo pochi di più, 22 o 23. Il primo tour, Ghali l’ha fatto come spalla di Fedez: il secondo aveva già la patente e quindi guidava. “Sono i primi soldi che ho guadagnato” dice Ghali, raccontando di aver cantato anche solo per qualche birra gratis, nei centri sociali di Milano. Ghali rivela anche che Fedez già ascoltava le sue canzoni e che in effetti i due si sono conosciuti perché l’ex marito di Chiara Ferragni l’ha riconosciuto, per strada, mentre stava prendendo parte a una rissa.

“Ci stavamo picchiando con altri ragazzi e Fedez, che passò di lì con la sua ragazza, mi disse di smetterla” ha raccontato Ghali, rivelando che poi su Facebook il rapper gli chiese di partecipare al suo tour. Ghali accettò subito e, ogni fine serata, il rapper gli dava 50 euro, una mancia che però ha permesso al cantante di diventare chi è oggi.

Il provino ad Amici

Da lì, Ghali ha provato in ogni modo a fare della musica la sua strada. Il primo tentativo è stato ad Amici, dove però non ha passato la fase dei provini. Successivamente ha creato un gruppo con Ernia e Maite, una ragazza argentina: a metterli sotto contratto con la propria etichetta è stato il rapper Guè ma l’esperienza non è stata delle migliori e, chiuso il gruppo, Ghali si è fermato per tre anni.

Da lì ad oggi i lavoretti sono stati tanti, dal pony pizza al lavapiatti: il boom, poi, è arrivato nel 2017 con Ninna Nanna, che ha subito conquistato tutti.